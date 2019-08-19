肝缺血再灌注损伤靶点找到

近日从郑州大学第一附属医院获悉，该院肝移植中心张水军、郭文治、李捷科研团队在肝脏缺血再灌注损伤研究领域取得突破。该研究发现，前列腺六次跨膜蛋白3是诊治肝脏缺血再灌注损伤的潜在靶点。相关研究论文已在国际肝脏研究领域顶级期刊《肝脏病学》上在线发表。

肝脏缺血再灌注损伤发生在肝移植过程的供肝获取、保存运输和移植手术阶段，是肝脏移植过程不可避免的问题，其影响因素众多，机制复杂。现阶段，临床上为减轻肝脏缺血再灌注损伤，常采用的方法有缺血预处理或通过药物预处理等，但均存在一定的局限性，效果不理想。因此，迫切需要寻找有效的靶点并进行有针对性的干预，从而改善肝移植预后。

前列腺六次跨膜蛋白3是细胞发育过程中主要的铁还原酶，能够调节体内铁稳态。同时，也是机体调节炎症和凋亡的关键因子，但其在肝脏缺血再灌注损伤中的作用尚不明确。该研究团队发现，小鼠肝脏以及原代肝细胞缺血再灌注损伤后，前列腺六次跨膜蛋白3表达显著上调。通过构建前列腺六次跨膜蛋白3基因敲除及肝细胞特异前列腺六次跨膜蛋白3转基因小鼠，在体内及体外研究水平发现，前列腺六次跨膜蛋白3能够调控肝细胞炎症和凋亡，进而介导肝脏缺血再灌注损伤。

研究人员通过进一步深入的机制研究发现，前列腺六次跨膜蛋白3能够与转化生长因子激酶相互结合，进而调控下游信号通路，介导肝脏缺血再灌注损伤。因此，前列腺六次跨膜蛋白3有望成为肝脏缺血再灌注损伤诊治的有效靶点。（记者李季 特约记者周厚亮）