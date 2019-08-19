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我国已建成574个肿瘤登记监测点

李松

2019年08月19日09:17 来源：北京日报

　　据新华社重庆8月18日电（记者李松）中国抗癌协会日前在此间举行的2019中国肿瘤学大会上发布《中国恶性肿瘤学科发展报告（2018年）》，报告显示我国肿瘤登记及监测随访网络不断完善，已建成574个肿瘤登记监测点，有助于动态掌握我国癌症流行状况和发展趋势。

　　据了解，肿瘤登记是系统性、经常性收集有关肿瘤及肿瘤病人信息的统计制度，是癌症防治的重要基础。报告显示，我国的肿瘤登记监测点已覆盖4.3亿人口，国家癌症中心定期汇总和分析登记资料、编制各种报表，并形成年度肿瘤登记报告。

　　“肿瘤登记的目的是监测人群恶性肿瘤负担及发展趋势，为病因学研究提供原始资料，并评价恶性肿瘤防治措施的效果，为制定恶性肿瘤防控策略提供依据。”相关肿瘤防治专家介绍，在肿瘤登记基础上，可以收集恶性肿瘤危险因素并观察其变化趋势，可深入研究癌症病因、发病趋势变化与居民生活环境变化的相关性，进而开展行为干预及相关科学研究评价。

(责编：李轶群、杨迪)


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