“雷锋医生”贺运河：边抗癌边出诊 救治九千人次

一向冲在抢救病人一线的贺运河病倒了，就在与急性淋巴细胞白血病抗争的5年半时间里，他带病出诊，救治9000多人次，感动无数患者。

“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”，这是中国医师精神。8月19日是第二个中国医师节，8月16日，一场由患者自发组织的医生故事分享会在广州举行，“雷锋医生病了，我们想把他的故事讲给大家听！”南方医科大学中西医结合医院贺运河医生诊治过的患者们说。

从医30年，每星期值班4天，96个小时；每个月值班16天、384个小时；每年150个日夜、那就是3600个小时，最容易找到他的，永远是在急诊室。从2014年到2019年，他一边抗癌，一边工作，周六、周日也不休息。病后至今，贺运河医生共救治9000多人次。

突发

急诊专家在岗位上涌出鼻血

2014年2月11日，春节刚过，贺运河正在急诊室值诊，起身准备为病人查体，一股鲜血从鼻子里涌出来，他使劲捏住，跑着找同事黎洪展：“帮忙代个班，来，我交接给你……”黎洪展没想到，临时代班远远超过2小时，当晚，贺运河被确诊为急性淋巴细胞白血病。

贺运河之前是有点预感的，春节7天他一肩挑了一半值班，从那时开始他就持续发烧，是一边吊着针一边顶下来的。

妹妹贺桃英给哥哥捐赠了造血干细胞，移植成功后，他很快主动申请回归，一直带病工作。

贺运河一直在跟排斥反应抗争，放化疗耐药把他折腾得够呛，无奈两年后最终还是病情复发了。如今，正在进行靶向治疗的他，白血病病情控制不错，但无法发声，吞咽有障碍。为了对抗感染，他大部分时间在住院康复中。

感动

化疗后第10天“回归”急诊科

很多人都谈癌色变，当医生成了血癌患者，他会怎么做？贺运河的做法，惊呆了无数人。

陈铁明是贺运河的学生，说起老师病后第一次“回归”急诊科，忍不住声音发抖。

那是贺运河化疗后第10天，一名80多岁的熊老伯来找贺主任看病，“我告诉他，贺主任病了，正在恢复期”，熊老伯说“那我打个电话给他，慰问一下”，没想到，电话打完了熊老伯还不走。过了半小时，贺运河回来了，裹着厚厚的衣服，戴着口罩，慢慢地走入科室，“他的白细胞才恢复到1000啊，常人是4000-10000啊！”陈铁明后来才知道，熊老伯出了名的倔，不肯由其他医生看诊。贺运河的爱人林玲实在放心不下，开车送他回科室，“我不拦他，因为懂他，他将患者放在心上。”“患者找我看病，是对医生的信任，我非常珍惜这份医患信任。”贺运河是这么说的，也是这么做的。

自发

患者组织贺运河故事分享会

8月16日，一场贺运河医生故事分享会在广州举行，最特别的是，这是由贺主任曾经诊治过的患者们自发组织的。

来自潮汕地区的大叔许得顺，是老病友了，2016年8月带着同乡来找贺运河，发现贺主任动作有些僵，担心他太累了，还朋友式劝说“医生你自己也要注意休息”，后来才知道，那竟然是他刚出院的第二天。

患者陈彩霞拿出了一张7月26日的处方单。她告诉记者，那天，其实是她受病友委托，探望正在住院的贺主任。因为感染，贺主任说不出话来，但听说陈彩霞最近手麻、肩周痛，于是让妹妹把自己扶起来一点，抖着手，一笔一笔开出了新处方。“心好痛，眼泪完全模糊了视线”，陈彩霞说，自己2010年中风，在贺主任手里保住性命，一点一点好了起来，如今像正常人一样，“他是我们的依靠！”

在患者们心里，好医生看更多病人当然好，可是他明明也是病人，又不忍心让他劳累。正是在这样的“纠结”下，患者们想起来马上就是中国医师节了，应该“把贺主任的故事讲给大家听”，于是组织了这场医生故事分享会，用来表达患者们的心声：“快点好起来，我们都离不开你！”

难忘

逆风而行，往医院方向走去

全心全意为病人服务，并不是从病后才开始的，在患者的眼里，贺运河一直都是那个“双全医生”——全心、全天候为患者服务。

贺运河跟爱人林玲说，当急诊大夫，确实是紧张，不知道下一个患者是不是重病号，深夜接到医院电话，他甚至会紧张到手抖，但他还是24小时从不关机，穿上白大褂就像披上铠甲的勇士，病人一到跟前，他就忘了自己。

病床上，他问过爱人“你有后悔嫁给我吗？”，林玲握着他的手说：“想什么呢！我懂你！”因为懂得，尽管至今贺运河只跟妻儿出游过一次，还是白云山脚的云台花园；尽管一家三口从未团圆过过春节，10多年都是林玲自己回老家探望孝敬贺家老人……很多很多尽管，但患者一来，他就要回科室。

2018年9月，广州因超强台风“山竹”，实行“三停”。而就在这样的情况下，贺运河却惦记着门诊有患者在等着他。爱人也劝他不住，学医的儿子太理解父亲了，硬陪着前往门诊，替父亲当起了“传话筒”。就这样，贺主任逆风而行，往医院的方向走去。是的，“山竹”是过去了，但贺运河急性淋巴细胞白血病却复发了，但他从不后悔自己的选择。

（广州日报全媒体记者何雪华 通讯员彭逢美、苏海宁）