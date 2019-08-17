北京市民健康素养水平10年增3倍

“自觉维护医学的尊严和神圣，敬佑生命！”昨天，在北京市卫生健康委举办的2019年中国医师节庆祝活动暨健康北京行动启动式上，多名优秀医生代表全市医务工作者做出“患者至上”的庄严宣誓，表达了守护人民健康的决心与信心。北京市卫健委相关负责人透露，本市居民期望寿命比10年前增加近2岁，居民健康素养水平10年来增长3倍，健康北京行动下一步的新方案有望于10月出台。

北京医生宣誓“患者至上”

今年8月19日是第二个中国医师节，2019年中国医师节的主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。

广大医师是健康中国、健康北京建设的主力军。在本次活动上，北京市卫生健康系统的优秀医师代表济济一堂。他们中，有妙手仁心、托举生命方舟的首都十大健康卫士；有心系百姓、勇攀医学高峰的两院院士、医学科普专家；有冲锋在前、与时间赛跑的医疗急救先锋，有勤勤恳恳、常年奉献工作在艰苦基层一线的最美乡村医生。

在解放军总医院第一医学中心黎檀实主任医师的带领下，北京医师优秀代表庄严宣誓：“自觉维护医学的尊严和神圣，敬佑生命，平等仁爱，患者至上，真诚守信，精进审慎，廉洁公正，终身学习，努力担当增进人类健康的崇高职责。以上誓言，谨记于心，见于行动。”

683名健康科普专家上岗

为科学、有效实施健康中国行动，提高市民健康素养水平，北京市卫生健康委员会今年上半年启动了第三批北京健康科普专家遴选工作。在本次活动上，最终确定的683名第三批北京健康科普专家名单正式公布，这些专家分别来自本市各级各类医疗机构、疾控中心和大专院校，其中也不乏中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰这样的大专家。

“北京健康科普专家都是通过自愿报名的方式遴选出来的。”市卫健委健康促进处处长汤伟民说，这批专家最大的特点就是增加了很多公共卫生领域的科普专家，他们在传染病预防、公共场所空气质量安全和灭蚊、灭蟑等方面都颇有研究。科普专家将在社区单位以及各类媒体上发出权威声音，普及健康知识，促进全市居民健康素养水平稳步提升。“市卫生健康委正在农村地区和城市居民社区建立公共卫生委员会，以此作为桥梁，让健康科普专家深入居民身边，传播科普知识和健康政策。”

“目前在健康中国十五项行动中，已经提出医生的科普行为要和医院绩效以及医生评职称等奖励机制挂钩。未来北京市也要出台这样的政策。”汤伟民说。

居民期望寿命10年增两岁

2008年奥运会后，北京市政府将“健康奥运、健康北京”的热潮继续发扬光大，制定下发了《健康北京人——全民健康促进十年行动规划（2009-2018年）》，全面启动健康北京人行动，用健康促进策略应对城市病的挑战。截至去年底，该行动计划正式结束。

“健康北京人——全民健康促进十年行动规划”到2018年底已正式结束。从评估来看，10年来，通过普及健康知识，动员市民参与健康行动，不断改善健康环境，市民健康状况持续向好。2018年，本市居民期望寿命比十年前增加近2岁。居民健康素养水平10年来增长3倍。健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。北京居民个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务作出正确决策的人口比例达到32.3%，位居全国第一。

记者了解到，目前，市卫生健康委正在牵头制定健康北京行动下一阶段具体方案。未来本市将坚持以人民健康为中心，以保障和促进人民群众健康为出发点，全方位干预健康影响因素，全周期维护人民生命安全，全人群防控重大疾病，深入推进健康北京行动。具体来说，方案将从个人、家庭、政府和社会多个层面出台多项措施，推动健康北京行动。据悉，该方案预计在今年10月正式出台实施。（记者 刘欢）