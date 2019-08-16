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贵州六盘水：中药材产业助1.98万贫困人口增收

2019年08月16日09:50 来源：中国中医药报

近日，贵州省六盘水市人民政府和大连医科大学中西医结合研究院联合主办“2019中国凉都·民族医药发展高峰论坛”，介绍六盘水市在政府引导下，中药材产业发展取得长足进步。

六盘水市政府出台一系列政策措施，促进中药材产业发展。目前，全市中药材种植品种42个，种植面积56.73万亩，产量29.75万吨，产值11.36亿元，覆盖全市80%以上的乡镇，万亩以上中药材乡镇18个，带动1.98万贫困人口增收，10余家企业和50余家专业合作社参与中药材产业发展。

为做好少数民族医药的发掘、保护和传承工作，六盘水市建立了六盘水市研究所，专司收集、整理、验证、传承和保护民族医药之职，现已收载县域内药用植物资源1645种，整理本地民间药方200多个。其中，布依族民间秘方脑梗溶栓合剂，苗族民间秘方外用伤痛酊、速效骨伤液等最具代表性，已临床应用40余年，治疗疾病有效率达90%以上。

六盘水市政府还支持加强基础设施建设。目前，六盘水市已注册建成中医类医疗机构86家，有中医药从业人员1000余人，公立中医类医院门诊人次数和出院人数达到9.98万人次和1.05万人次，已建设完成58个基层医疗机构中医药综合服务区。（文海 黄岚）

(责编：尹莉娜、孙博洋)


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