多地发布雷电预警!被雷击了或需全身"换血"

近期，我国雷雨进入高发期，仅在8月15日至8月16日，北京、山东、江西、长沙、内蒙古等地均发布暴雨雷电预警。

别小觑雷电预警！被雷击了或需全身“换血”。

不久前，浙江省衢州市衢江区大学生小吕被雷击倒后心脏骤停，因为要“全身换血”，而最近正值采血淡季，在小吕家人发出微信求助后，呈现“暖心一幕”，不少市民自发前往衢州市中心血站献血。

被雷击了，为何要全身“换血”？

“雷击后致命的原因是心室颤动引起的心脏骤停，如果经过及时有效心脏复苏自主循环恢复后，可能会发生复苏后综合征导致多脏器功能不全，尤其出现心功能、肾功能、甚至肝功能不全，新闻中所说的换血，大概是老百姓的通俗说法，估计是发生多功能脏器衰竭需要血浆置换，或者继发失血性休克或严重贫血需要输血等情况。 ”北京朝阳医院(京西院区)急诊科曾红医生分析。

在急诊一线工作了8年的北京市昌平区医院急诊科王博医生补充说道，高压电击伤常有肌肉大片烧毁，甚至累及骨骼，失液量大，比一般热力烧伤更易发生休克，加之大量的血红蛋白和肌红蛋白的释放，造成严重的血红蛋白尿和肌红蛋白尿，会导致急性肾衰竭。而严重的急性肾衰竭，根据病情常需要进行血液透析。

同时，弥散性血管内凝血是电击伤的严重并发症，必要时也需要进行血浆置换治疗。

另外，雷击伤后红细胞和白细胞有不同程度的穿孔和变形，机体血液细胞穿孔，致使机体对病原微生物的易感性增高。细胞死亡也会造成机体感染，严重者可致感染性休克，血液净化可清除循环中炎性反应介质，减少患者死亡率。

王博医生曾经接诊过遭到雷击的人，据他介绍，患者生还的几率非常渺茫，“有一次也是夏季，患者在山里遭到雷击，雨停了才被发现，当时就不行了。”

据都市快报的消息称，大学生小吕最终还是没有扛过这一关，离开了人世，令人痛惜！

别小觑了雷电的“杀伤力” ！

雷电是大气中一种剧烈的放电现象，云层之间，云层和大地之间的电压可以达几百万伏至几亿万伏，放电时的电流可达到几万安至几十万安。“这么强大的电流人体哪能承受。” 王博医生介绍。

绝大多数因为雷击导致死亡的事故都是户外发生的。在雷电发生的时候，我们应该在室内活动，尽量不要去室外。若是处在旷野中，切忌在田野中行走或在大树下躲雨，也别在开阔的地方骑车或者奔跑，不宜打伞，不宜把金属工具、羽毛球拍、高尔夫球棍等物品扛在肩上。应该尽量找到地势比较低，干燥的地方蹲下，蹲下时需要并拢自己的双腿，确保腿之间不会有电位差。

雷雨天在室内尽量少用电视、电脑、手机等电子设备，最好关闭电源拔掉插头，避免电磁脉冲以及雷电波的侵入给设备和人身造成伤害。一定要把房间内的门窗关好。不宜使用花洒冲凉。万一建筑物遭雷击，电流可能会沿着供水管道流入地下，通过水流导致淋浴者遭雷击。

被忽视雷电的伴随损伤！

一旦被雷击立即致命时，常常是发生室颤，自救恐怕来不及了，曾红医生提醒，如果旁边有其他目击者，在没有自动体外除颤器(AED)情况下，可以马上对患者进行胸前叩击，相当于起到除颤的作用。当然，附近能够找到自动体外除颤仪时，在5分钟以内进行一次除颤后，立即进行心外按压和人工呼吸。同时马上拨打120，等待专业人员的救治，或送至最近的医院急救。须注意，应将患者转移到安全环境后进行急救。

需要注意的是，雷击还有一些伴随损伤，比如地面有易燃物质，雷击可能引发火灾，导致烧伤，可往伤者身上泼水，或者用厚外衣、毯子把伤者裹住，以扑灭火焰。对呼吸、心跳停止者，先做心肺复苏，再处理烧伤创面。有易爆物质会导致爆炸等，因此，防雷电要从各个方面考虑。

南方医院急诊科副主任医师陈东升在接受《新快报》采访时曾说，每个人的体质不同，生物电阻也不同。有研究显示，皮肤油腻、身体潮湿(人体正常有几千欧姆的电阻，淋湿洗澡后就变成几百欧姆)、皮肤温度过高过低、体内电阻较小，这部分人更容易招雷，一旦被雷击，通过身体的电流量也相对较大，更容易重伤丧命，要格外注意。 (记者郑帆影)