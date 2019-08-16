包装简约散装月饼今年将成主流

中秋临近，月饼市场将迎来销售高峰。昨天，北京焙烤食品糖制品协会发布的2019年北京焙烤行业月饼市场趋势分析显示，中等价位月饼仍是主打产品，月饼包装主流也将回归简约。

“礼盒月饼销量将呈现持平或下降态势，单块散装月饼销量会持续增长。”北京焙烤食品糖制品协会相关负责人分析称，随着外埠月饼、私房月饼加入网络销售大军，本地礼盒月饼销量年年小幅下降。散装月饼将成为中秋市场上的主角和消费者的首选，销售比例明显扩大，预计今年还有5%的上涨空间。与此同时，今年北京的月饼包装也将减小体积、减轻分量，回归淳朴。

部分月饼企业人员表示，目前生产经营成本持续上涨，今年将适当调整部分月饼价格，但企业利润空间并没有加大。“月饼市场整体仍然保持橄榄形价格格局，大部分月饼礼盒价格将集中在80至200元之间，将占到月饼生产总量的六成以上。”

今年月饼重点突出京城文化特色，增加了宫廷月饼、京式月饼的产量。例如北京稻香村非物质文化遗产京式系列月饼，全聚德仿膳葱香鸭肉、松仁豆沙月饼，宫颐府百福、百寿宴点等具有地域特色的产品。

与此同时，随着现代时尚新月饼成为更多年轻人的选择，现烤现售月饼也将会是消费体验热点之一。苏式、滇式、台式等地方特色月饼，如火腿月饼、梅菜月饼和鲜肉月饼也逐年受到推崇；奶黄Q心、流心、桃山皮、冰沙巧克力等采用新原料、新工艺的月饼占领了北京一定的市场份额。味多美的法式月饼、朗姆提子乳酪月饼一经上市就受到了年轻人的追捧。（实习记者 杨天悦）