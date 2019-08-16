女性大脑始终比男性年轻3岁

在全球范围内，女性的平均寿命普遍长于男性，科学家们一直在探索其中的复杂原因。近日，美国圣路易斯华盛顿大学的一项研究提出了新的论据——女性长寿的秘诀之一在于她们的大脑比男性更年轻，认知功能衰退速度较慢。

研究小组以年龄在20~80岁的121名女性和84名男性为对象进行试验，采用正电子发射断层扫描测定参试者脑内氧气和葡萄糖的代谢状况。分析结果表明，所有年龄段女性大脑的代谢年龄都比男性年轻。其中，男性大脑的代谢年龄自成年后就比女性大3岁，这一差距最终贯穿整个生命过程。研究成果发表在《美国科学院院报》上。

研究论文作者、华盛顿大学医学部马努戈雅尔表示，不仅是人类，动物界也普遍存在雌性比雄性寿命长的现象。这一结论并非说明男性大脑衰老快或女性的认知功能保持得好，而是女性大脑的实际年龄就比较低。从另一个角度来说，如果男性想像女性那样长寿，就要在生命活动中尽可能降低代谢和消耗，减少不必要的身体活动，比如过度拼命工作、争强好胜等。 （王爱琴）