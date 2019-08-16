热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女性大脑始终比男性年轻3岁

2019年08月16日09:01 来源：人民网-生命时报

　　在全球范围内，女性的平均寿命普遍长于男性，科学家们一直在探索其中的复杂原因。近日，美国圣路易斯华盛顿大学的一项研究提出了新的论据——女性长寿的秘诀之一在于她们的大脑比男性更年轻，认知功能衰退速度较慢。

　　研究小组以年龄在20~80岁的121名女性和84名男性为对象进行试验，采用正电子发射断层扫描测定参试者脑内氧气和葡萄糖的代谢状况。分析结果表明，所有年龄段女性大脑的代谢年龄都比男性年轻。其中，男性大脑的代谢年龄自成年后就比女性大3岁，这一差距最终贯穿整个生命过程。研究成果发表在《美国科学院院报》上。

　　研究论文作者、华盛顿大学医学部马努戈雅尔表示，不仅是人类，动物界也普遍存在雌性比雄性寿命长的现象。这一结论并非说明男性大脑衰老快或女性的认知功能保持得好，而是女性大脑的实际年龄就比较低。从另一个角度来说，如果男性想像女性那样长寿，就要在生命活动中尽可能降低代谢和消耗，减少不必要的身体活动，比如过度拼命工作、争强好胜等。 （王爱琴）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn