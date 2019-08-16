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认路能手决策力也强

伊  文

2019年08月16日08:56 来源：人民网-生命时报

美国芝加哥大学神经系统科学家的一项最新研究表明，大脑的空间感知能力与决策力具有显著关联性。

芝加哥大学神经学教授戴维·弗里曼和博士后研究员周阳（音）训练猴子玩一种简单的电脑游戏。根据电脑屏幕上视觉画面的不同变化，受试猴子将目光转向相应的特定目标。例如，如果屏幕上的点阵向上或向左移动，猴子应该将眼睛转向绿色的圆点；当点阵向相反方向移动时，它们就应该把眼睛转向红色的圆点。

为测试大脑后顶叶皮层中的侧顶叶（与运动和空间感知相关联的大脑区域）是否与上述游戏中的决策力有直接关系，研究人员让猴子服下一种能暂时停止侧顶叶区域神经活动的药物。药物生效后，猴子执行相同任务时所作的决定受到了影响。待药效过后，它们的决策力又恢复到了正常水平。研究报告发表在《自然》期刊上。

戴维·弗里曼说：“传统意义上，大脑后顶叶皮层主要负责控制空间注意力和规划运动行为。事实上，该区域在视觉处理领域发挥着更重要的作用。这项研究可以帮助神经学家更深刻地理解大脑如何解读我们眼中看到的事物并作出决策。这对于研究影响决策功能的大脑疾病很有帮助。”▲ （伊 文）

(责编：李轶群、杨迪)


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