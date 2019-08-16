两大原因造成老年缺牙

国家老年医学中心、北京医院口腔科主治医师 金建秋 □主任医师 陆支越

年龄大了，牙齿磨耗、牙龈退缩、唾液分泌减少等变化，逐渐开始困扰老人。有些人对口腔卫生保健知识了解不足，重视不够，不能每天刷牙，如果还伴有吸烟饮酒等不良生活习惯，更会增高口腔疾病的几率。

口腔疾病中，发病率最高的是龋病和牙周病，在老年人群中很普遍，容易造成缺牙。第四次全国口腔健康流行病学调查发现，全国65~74岁年龄组恒牙患龋率98.0%，牙周健康率仅为9.3%；牙石检出率90.3%，人均有牙石的牙数15.57颗；平均留存牙数22.50颗。

牙周病是指发生在牙齿支持组织的疾病。如果牙齿周围有牙石和菌斑，不定期清除，牙龈就会发炎，逐渐萎缩，牙槽骨像水土流失一样逐渐退缩。没了健康的牙周组织，牙齿就无法稳定，刷牙出血，咬合无力，食物嵌塞，无法充分咀嚼。当身体抵抗力降低或伴有糖尿病等全身疾病时，还会加重牙周组织的炎症，出现肿胀溢脓，严重的会诱发其他系统性疾病的发作。同时，牙龈退缩，牙根逐渐暴露，没有牙釉质保护的牙根周围容易发生龋齿，逐渐进展成为牙髓炎，造成牙齿疼痛，还能逐步成为根尖周炎，甚至牙齿折断。

老年朋友应重视口腔健康保健，养成良好习惯，努力让自己保持“吃嘛嘛香”的状态。