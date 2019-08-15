早产儿追上足月儿得闯五关

受访专家：封志纯，解放军总医院第七医学中心附属八一儿童医院院长，首届国之名医卓越建树获得者

擅长：危重儿(含新生儿)救治与康复和遗传代谢病/先天性缺陷的诊治

解放军总医院第七医学中心附属八一儿童医院院长封志纯介绍，早产儿指妊娠不满37周就出生的孩子。俗话说十月怀胎一朝分娩，不够十个月怀胎提前生下来了，那就是早产。

早产儿追上足月儿得过五关

★保温关

早产儿的体温中枢调节功能不好，也不成熟，产热也不够，容易低体温。

★呼吸关

新生儿肺部缺乏肺表面活性物质，缺乏会造成呼吸费力，久而久之肺泡就萎谢了，造成呼吸衰竭，氧气不够用。

★营养关

早产儿越小，胃肠功能越差。27周以下的孩子，喂后易出现胃储留，除了影响生命，还有生长，胃肠功能的发育，都需要营养。

★感染关

早产儿免疫功能发育不成熟，且皮肤薄，很容易受到感染。

★并发症关

黄疸、出血、心功能PDA等众多并发症，这些问题如果处理不好，重则死亡，轻则可能造成不同程度的后遗症。

养育早产儿，父母要做好三点

家长要参与护理，当孩子生命体征稳定以后，要学会去护理孩子。

第一，喂养。最好是母乳喂养，如果没有母乳喂养，要用人工配方喂养，选择正确的奶粉。

第二，注意卫生。早产儿较虚弱，尽量不要到人多的地方，避免感染。

第三，多互动。注意孩子的神经发育，如孩子反应、动作发育如何，尽量地跟孩子多互动。