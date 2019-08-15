青少年为1型糖尿病多发群体 病毒感染或为诱因

“如果孩子晚上睡觉出虚汗严重，但测出的血糖值不高，可以考虑是否是感染性疾病引起的，或观察是否是血糖波动太大。” 日前，在中南大学湘雅二医院、中国1型糖尿病联盟主办的第十四届湘雅康乐营上，一位七岁1型小糖友的家长如此分享自己的“诊断”。

我国是糖尿病大国。其中，有一类1型糖尿病患者需每天注射胰岛素和监测血糖，来维持生命健康。这类病并非成人“专利”，多发生在儿童和青少年期。有研究显示，超过85%的1型糖尿病患者的发病年龄都小于20岁。正因青少年为多发群体，我国发起并创办了“湘雅康乐营”，关注这一特殊群体。

中南大学湘雅二医院院长周智广介绍，1型糖尿病为自身免疫系统缺陷。它有遗传性，但也存在病毒感染的诱因可能。比如，1型糖尿病的发生往往“尾随”病毒感染而来。

1型糖尿病发病急，具有口渴、多饮、多尿、多食及乏力消瘦、体重急剧下降等明显症状。患者无一例外需要使用胰岛素治疗。因此，也被称为“胰岛素依赖型糖尿病”。“举办特殊夏令营，旨在加强我国糖尿病教育，关爱成长中的糖尿病患儿。”周智广说。夏令营宣传1型糖尿病并发症危害与防治等科普，邀请控糖的“患者高手”，分享经验，并为家长掌握患儿心理做出辅导。