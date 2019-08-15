一次失败，别破罐破摔

国家二级心理咨询师 麦舜翩

两辆一模一样的汽车，一辆停在较杂乱的街区，一辆停在中产阶级社区，哪一辆更有可能被偷走？相信大家都会猜是比较杂乱的街区。事实上，影响车是否容易被盗的因素不仅仅是街区的治安环境。美国斯坦福大学心理学家詹巴斗做过的一个实验，他把停在杂乱街区的那辆车的车牌摘掉，顶棚打开，结果一天之内车就被人偷走了；而摆在中产阶级社区的那辆过了一个星期仍安然无恙，但当詹巴斗用锤子把这辆车的玻璃敲了个大洞，结果仅仅过了几个小时，它就不见了。

以这项实验为基础，政治学家威尔逊和犯罪学家凯琳提出了破窗效应——如果有人打破了一个建筑物的窗户玻璃，而这扇窗户又得不到及时维修，别人就可能因受到某些“纵容”的暗示，去打烂更多的窗户。被破坏的窗户会降低人们作恶的心理成本，通过模仿而带动更多破坏行为。因此在群体中，我们要保持对秩序和环境的维护，发现问题应该及时修正，避免问题被漠视而一再恶化。

破窗效应在个人生活中也无处不在。例如，小张办了一张健身卡，刚开始的时候每天都坚持健身，有一天偷懒没去，接下来去的频率逐渐下降，甚至直接放弃了健身计划。当失序行为出现后，人们对失序的接受度会越来越高，坚持的动力则越来越低。有时候，完美主义会让我们落入“不成功便成仁”的二元思维，一旦出现瑕疵便灰心丧气，破罐子破摔，干脆什么都不要。因此，我们要辩证看待瑕疵，学会调节自己的失望情绪，从整体的角度看待问题。窗子坏了可以补，哪怕没有原来好看也不要只盯着窗子，要看看整栋大楼。▲