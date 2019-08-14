人民网·人民健康开展首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”活动

为深入贯彻落实党中央、国务院关于消费扶贫、消费升级的政策文件精神，推动单位福利商品的“阳光采购，平价采购”，同时，为诚实守信的优质供应商提供单位集采和个人采购的入口，人民网·人民健康联合相关机构，开展首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）系列推荐展示活动。以下为活动方案：

首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）系列推荐展示活动方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于消费扶贫、消费升级的政策文件精神，推动单位福利商品的“阳光采购，平价采购”，为单位职工带来高品质、好信用的优质商品，为诚实守信的优质供应商提供单位集采和个人采购的入口，鼓励和支持供应商持续提升品质，关注绿色环保和原产地开发，孵化工匠产品，支持供应商的品牌保护和品牌推广，人民网·人民健康将联合相关机构，开展首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）系列推荐展示活动，挖掘出一批重品质、有潜力、受到单位职工和广大消费者青睐的人民优选产品，真正实现好产品、人民选，好产品、人民享，从而搭建起优质品牌产品的供需渠道，倾力打造人民优选优质品牌IP。

一、总体安排

首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）系列推荐展示活动自2019年8月正式开始，2020年6月结束，活动结束后将集中发布首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）。活动将采取线上线下结合的方式进行，线上主要开展候选供应商和候选优质产品的品牌展示推荐活动，并对相关指定福利商品采购平台的数据进行抓取汇总。线下主要在全国各地大中型城市陆续举行单位福利采购供需见面会、人民优选品牌展销系列线下品鉴活动。

二、品牌展示推荐活动安排

1、推荐征集阶段（2019年8月至11月）

各地各单位可自荐或他荐，通过活动报名表（详见附件）方式报送“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”相关材料。（推荐邮箱：rmyx@people.cn）相关推荐条件如下：

（1）参加上述活动的品牌产品，须具有绿色食品标志许可、有机农产品认证、农产品地理标志登记、地方无公害农产品认证，以上四项登记认证条件之一的产品（品牌），或者经过国家相关机构权威认证的产品。

（2）品牌产品未发生质量问题，消费者口碑良好，社会知名度较高。

（3）积极响应国家扶贫政策和乡村振兴战略的相关品牌产品优先。

2、集中展示阶段（2019年12月至2020年1月）

人民网·人民健康构建“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”推荐展示活动专题，对候选供应商和候选优质品牌及产品、案例，向广大消费者进行专题展示。

3、专家评议阶段（2020年2月至4月）

主办方组建专家委员会，结合集中展示阶段消费者意见和网络舆情检索情况，对入选的机构、品牌及产品进行逐一评价，并进行网上公示。

4、召开年度总结会

（1）主办方拟于2020年6月举办首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”（2019-2020）系列推荐展示活动总结大会，并开启第二届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”系列推荐展示活动。

（2）人民优选平台将对年度品牌入选产品和机构进行重点推介展示，并定向邀请参加人民优选平台举办的各类品鉴会、供需对接会等活动。

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首届“人民优选——最受员工欢迎的年度品牌”活动报名表