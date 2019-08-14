处暑是秋季的第二个节气，今年在8月23日，当太阳到达黄经 150°时。“处”含有躲藏、终止之意，“处暑”表示炎热暑天结束了，暑热之气也会渐渐消减，秋天来临。处暑正处在由热转凉的交替时期，是阳气渐收，阴气渐长，由阳盛逐渐转变为阴盛的时期。许多因素往往在不经意间影响着身体健康，且夏季过多的耗损也应在此时及时补充，所以秋季亦应特别重视养生。

早睡早起防过凉

处暑过后，逐渐开始出现“秋乏”“秋燥”。首先要改变夏季晚睡的习惯，建议每天多睡1个小时，争取晚上10时前入睡最好；并要早睡早起，还要适当午睡，这有利于化解困顿情绪，特别是老人。古代养生家认为，老人宜“遇有睡意则就枕”，尤其处暑过后。

民间有句老话：“处暑寒来”。处暑后，早晚温差加增大，如果对夏秋之交冷热变化不适应，一不小心就容易引起感冒、肠胃炎等呼吸系统和消化系统的疾病，即所谓“多事之秋”。在生活起居上，应注意预防过凉、过寒，注意防寒保暖，尽量少用空调，经常开窗通风，尤其在晚上睡觉时，应在腹部盖上一层薄被，以防脾胃受寒。

滋阴润燥少辛辣

秋燥最易伤人体津液。建议多食蔬菜、水果等含有大量水分的食物，以补充人体的津液，防止自己在随后的日子里因为津气亏虚而患病。可以选择多吃点葡萄、蜂蜜、百合、莲子等清补之品，少吃韭菜、大蒜、葱、姜等辛辣煎炸的热性食物和调味品，尽量少吃寒凉食物，忌大量生食瓜果。对于脾胃虚寒者，尤其应该谨慎。

中医有“朝朝盐水，晚晚蜜汤”的说法。处暑后，早晨起来容易感觉口干、咽干，可以喝点淡盐水。早上喝淡盐水，洗肠又解毒，可润肠胃、通大便；晚上喝蜂蜜水，有助于美容养颜，并可补充各种微量元素，很适合在处暑时饮用。

常言道，“秋季进补，冬令打虎”。秋季食补以滋阴润燥为主，可选择乌骨鸡、猪肺、龟肉、燕窝、银耳、蜂蜜等。秋季适时进补，补充能量，为冬季做好储备。

药膳方面，如莲藕排骨汤（猪排骨500克，莲藕一段，水发海带200克，枸杞子20克等）能够补养脾胃、调养气血，适宜早秋时节食用；银耳红枣莲子汤（银耳10克，莲子6克，红枣10个）具有滋阴润肺、养胃生津、益气补脑的作用。

适当运动排湿热

处暑后，需改变夏季长时间在室内的习惯，可多安排些就地取材的运动，如扩胸运动、擦玻璃、远眺。适当进行户外运动，如快走、登山、打球等，以排除夏季郁积在体内的湿热，提高抵抗力，为即将到来的冬季奠定基础。

情绪平稳忌恼怒

立秋后，自然界出现一片秋风落叶的景象，人们易触景生情而产生悲伤的情绪，这不利于人体的健康。因此，处暑时要注意收敛神志，使神志安宁、情绪安静，切忌情绪大起大落，平时可通过听音乐、练习书法、钓鱼等方式以安神定志。

总之，谨记“处暑秋冻适增衣，重在养阴护阳气，早睡早起调情绪，气候变数湿热雨，登高练操除浊气，清热安神银耳蜜”，就能掌握处暑养生的要点。