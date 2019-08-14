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孕期夫妻关系紧张或影响宝宝行为

2019年08月14日09:51 来源：北京日报

一项由多国研究人员参与的研究显示，如果孕期夫妻关系紧张，孩子两岁前出现情感和行为问题的可能性会增加。

英国剑桥大学、伯明翰大学、美国纽约大学和荷兰莱顿大学研究人员调查来自英国、美国和荷兰共438名初次怀孕的孕妇及其配偶后得出上述结论。研究人员分别在孕妇孕晚期、宝宝4个月大、14个月大和24个月大时，让调查对象填写问卷，接受面对面访谈。问卷内容涉及调查对象是否出现焦虑和抑郁症状，访谈内容包括夫妻关系，以及子女情感和行为问题。

结果显示，首次怀孕的女性产前幸福感直接影响孩子两岁前行为。如果孕期感到精神压力大和焦虑，她们的孩子更可能在两岁前出现行为问题，如乱发脾气和躁动。另外，如果夫妻关系在女方产后初期紧张，孩子两岁前出现爱哭、闷闷不乐、易受惊吓等情感问题的几率增加。

研究人员在美国《发育与精神病理学》季刊刊载的论文中写道，数据显示，女性孕期中夫妻双方心理健康问题对子女行为方面的影响独一无二。虽然越来越多证据显示孕产妇心理健康重要，但这项研究“强调需要将对孕产妇的（精神）支持扩展至男方，考虑新手父母的关系好坏”。

(责编：李轶群、杨迪)


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