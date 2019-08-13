北京居民食物消费量调查启动

10月底前，本市将完成对3岁及以上人群含油、盐、糖加工食品为主的各类食品消费状况调查，以完善北京市食品安全风险评估基础数据库，为食品安全标准的追踪评价提供数据支持。

市卫健委介绍，调查内容包括家庭和个人基本信息问卷；含油、盐、糖食品的食物频率调查问卷；食物称重问卷；“非连续3天24小时回顾”调查问卷和身高体重测量等。调查将在石景山区八宝山街道、金顶街街道、八角街道3个街道展开，每个街道抽取4个居委会，每个居委会抽取10户家庭。调查对象为在调查点内居住超过6个月的常住人口中3岁及以上健康人群，3岁至14岁，15岁至59岁，60岁以上人口分别占总人口数的16.60%，70.14%，13.26%。

市疾控中心营养与食品卫生所将负责组织本次调查工作，石景山区卫生健康委负责辖区内各调查点调查工作的组织实施，石景山区疾控中心负责开展现场调查。（记者 刘欢）