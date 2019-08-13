热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

欧洲15年、47.6万人研究结果表明

多吃鱼，肠癌风险低

李  伟

2019年08月13日09:44 来源：人民网-生命时报

多吃鱼的健康益处又增添了一条：预防肠癌。根据一项国际联合研究，坚持多吃鱼能显著降低罹患肠癌的几率。

该研究由法国国际癌症研究署领导开展，欧洲40家研究机构参与，报告发表在美国期刊《临床胃肠病学与肝脏病学》上。这是一项大规模队列研究，研究人员在15年间对欧洲47.6万人进行了跟踪研究，使用的是欧洲癌症与营养前瞻性调查的数据，创下了同类研究的纪录。主要结果发现，常年多吃鱼的人患肠癌的风险，比少吃或不吃者少12%。该研究还发现，食用少脂鱼类和多脂鱼类都与结肠直肠癌风险下降有关，不过多摄入多脂鱼类关联更为明显，而在有壳水生动物中则未发现类似联系。

世界癌症研究基金会研究资金负责人安娜·迪亚斯·丰特博士说：“这项大型研究提供了新科学证据，表明多吃鱼能够降低患肠癌的风险，其原因尚不完全清楚，不过有说法表示，某些几乎只存在于鱼类的特定脂肪酸，比如欧米伽3，能发挥抗炎功效，从而起到了保护作用。”

根据该最新发现，研究人员建议每周吃两份鱼以降低肠癌风险，其中至少一份是多脂鱼，如三文鱼或鲭鱼。此外，有研究表明，吃鲭鱼、鲑鱼、鲱鱼等多脂鱼类还可降低心脏病风险，预防大脑退化。▲ （李 伟）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn