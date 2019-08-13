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参麦莲豆西瓜饮祛暑解烦

蓝森麟

2019年08月13日09:44 来源：人民网-生命时报

进入八月，南方高温依旧持续不下；北方气温虽有所降低，但湿气较重，出门时仍会觉得憋闷。在此，推荐一款清暑益气、养阴生津、健脾祛湿、清心除烦的参麦莲豆西瓜饮。

做法为：取西洋参10克、麦冬15克、莲子30克、绿豆50克、鲜西瓜皮500克（干品用60克）。先将鲜西瓜皮刮净表皮及红瓤，洗净，切小块；然后，连同洗净的其他食材一起放进砂锅，加入清水2升，用大火煮沸后改用小火熬1小时即可。

本方中，西洋参味甘、微苦，性凉，善于补气养阴、清热生津。现代药理研究表明，西洋参有抗疲劳、耐缺氧、抗惊厥，以及促进凝血、降低血浆比粘度、增加红细胞膜流动性、抑制血小板聚集等作用。麦冬味甘、微苦，性微寒，长于滋阴润肺、益胃生津、清心除烦，能提高耐缺氧能力、增加冠脉流量，对心肌缺血有明显保护作用，并能抗心律失常及改善心肌收缩力，还有提高免疫功能、降血糖、镇静、促进胃肠蠕动及抑菌等作用。莲子味甘涩，性平，擅长补脾止泻、止带、益肾涩精、养心安神。绿豆味甘性寒，善清热解毒、消暑、利水。西瓜皮味甘性凉，可清热解暑、除烦止渴、利尿。诸物合用，味道甘润可口，有良好的清热解暑等作用，适宜一般人群服食。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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