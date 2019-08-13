经常熬夜，要补八种营养

众所周知，熬夜有害健康。然而，有些人因为工作原因，不得不经常熬夜，除了注意休息，总熬夜的人还需要补充以下几种营养。

胡萝卜素。枸杞、南瓜、胡萝卜等橙黄色食物中含有丰富的胡萝卜素，对于保护视力有好处。

叶黄素。菠菜、西兰花、油菜、芥蓝等深绿色的蔬菜中富含叶黄素，有抗氧化防衰老的作用，同时也可保护视力，预防黄斑病变。

钾。薯类、豆类、菌菇类食物富含钾，能预防浮肿；同时海带、蘑菇等菌菇类食物还可以抗辐射，对于长时间用电脑和手机的人有帮助。

维生素C。鲜枣、猕猴桃、菠萝、木瓜、苦瓜、西红柿、生菜等都是维生素C含量较高的食物，有助消除体内的自由基，降低因为熬夜引起的细胞衰老和凋亡过快。

花青素。蓝莓、紫薯、桑葚、黑加仑、黑豆、黑莓、树莓、草莓等紫色和黑色的食物中富含花青素，不仅可以保护视力，同时也有助抗氧化、防衰老。

欧米伽3多不饱和脂肪酸。鲅鱼、鲐鱼、沙丁鱼、银鱼、鲈鱼、亚麻籽、紫苏籽等食物是欧米伽3多不饱和脂肪酸的良好来源，可以保护眼睛黄斑、预防视力减退，同时深海鱼也是维生素D丰富的食物，有助于增强免疫力。

维生素E和膳食纤维。小麦胚芽、花生、腰果、核桃等食物富含维生素E和膳食纤维，有助降低胆固醇，增加肠道蠕动，预防便秘。▲