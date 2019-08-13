孕妇是否应该吃得越胖越好

“来，多吃点，为了我的孙孙长身体哟！”28岁的孙萍怀孕已5个月，但最近这三周，她在婆婆在服侍下，每天不得不狂吃五餐，有时候甚至撑到偷偷呕吐，她希望婆婆可以停止这种“催吃”方式。

昨日下午1点，记者在大石坝见到了孙萍，她在表姐的陪同下出来购物，孙萍身高1米58，体重128斤，她怀孕已5个月，肚子很是显怀，“最近这1个月就长胖了8斤。”孙萍郁闷地说。

孙萍家住沙坪坝重师附近，她在婚后不久便辞了职从事网店管理工作，孙萍的丈夫苏先生在一家电子商务公司工作，经常要在全国各地出差，4个月前，孙萍发现已怀了一个月的身孕，全家得知都分外高兴。3周前，孙萍的婆婆还特地从四川郫县老家赶来重庆，称因为儿子长期不在家，她特地过来照顾儿媳孙萍的饮食起居。

为了娃 每天催她吃五餐

孙萍说，婆婆来之前，都是自己动手做饭吃，保持一日三餐的饮食习惯，只是饭量比孕前多一点，但婆婆认为孙萍每天吃得太少了。婆婆说，母强子壮，孙萍需要多补充营养，才能让自己的孙孙更茁壮地成长。

随着婆婆接管厨房后，孙萍的伙食彻底改变——每天早上吃一顿饭，中午吃一顿，下午3点吃一顿，晚上6点吃一顿，睡之前还要喝一碗甜汤或者是炖汤等，“每顿饭都是大鱼大肉或者是补品，而且份量很多，还没算每天单独吃的水果、零食。”

从7月到8月，孙萍就胖了8斤多，“就算是怀着孕，胖得也太快了吧。”

想求助 希望婆婆不再催吃

“每次婆婆给我端吃的来，都会说，这是为了孙孙长身体哟。”孙萍说，其实婆婆的厨艺很好，自己也不好驳婆婆的面子，每顿都会乖乖的在婆婆的注视下，将端来的美食吃光，但是有时候自己因为进食太多，胃受不了，甚至出现过撑到吐的情况，“我感觉这样对我身体不好，对宝宝也不好。”

孙萍的表姐谢咏娟认为，婆婆虽然好心，但是这样催吃下去妹妹真的遭不住，对宝宝的成长也不一定有利。谢咏娟还说，自己曾委婉地跟其婆婆建议过，但婆婆说，自己当年生苏先生的时候，就是每天五六顿饭，这才让苏先生现在如此强壮健康、有出息的，“她很坚持，又是老一辈，我也不好再说什么啦。”

七嘴八舌

叶女士（31岁 会计）：一个人吃，两个人补——老一辈基本上都是这样的观念，所以基本上从孕妇怀孕起，就会想方设法的让她们补营养，别问我为啥知道，因为我也经历过，结果导致胎儿过大，生产的时候极为痛苦。

姜梦橙（29岁 设计师）：我体型很瘦，怀孕的时候也没有狂吃，老一辈劝我吃我也吃不下，现在我的宝宝2岁了，身体很健康很少生病，所以我觉得，并不是孕妈吃得越多，生下来的宝宝就会越健康。

方女士（39岁 全职）：我怀孕的时候没有经验，按照老人们的指示一通狂吃，最后，肚子里的宝宝9斤重，由于顺产风险比较大，只好剖腹产，那个时候我特别后悔，当初为啥吃这么多。

专家意见

无节制吃易诱发妊娠期糖尿病

重庆医科大学硕士生导师张恒术认为，很多人都有一种错误的观念，认为孕妇最好是吃得越胖越好，实际上，体型较胖、有家族遗传史的女性，是妊娠糖尿病高发人群，孕期大量无节制的营养摄入会诱发妊娠期糖尿病。而且如果胎儿体型巨大，生产牵拉过程易发生骨骼损伤、宫内窒息等情况。

“整个孕期的饮食并非一成不变，需要根据宝宝的生长速度，妈妈的生理和代谢变化，医生的建议等进行适当的调整。”总之，怀孕期间，应该增加营养摄入、合理膳食，在少食多餐的前提下，可以适当增加用餐次数，少吃高油高盐高糖的食物，不要吃寒凉活血、辛辣刺激的食物，此外，还应保持适当的运动。