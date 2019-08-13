希望“时间银行”经得住时间考验

年轻时志愿从事养老服务存储时间，年老时可提取时间兑换服务。记者日前从南京市政府新闻发布会上获悉，到2020年，南京将全面推广“时间银行”互助养老机制，实现服务时间全市通存通兑。（8月11日人民网）

南京此番在养老服务领域推出“时间银行”模式，就是把志愿者为老人们提供的服务时间储存起来，当志愿者进入老年或者生活难以自理时，再由其他志愿者提供同等时间的志愿服务，从而达到互助共济的目的。这样的制度设计看起来十分理想，如果运行状况良好，那么将有不少老人从中受益。

然而，制度在落地过程中总会遇到这样那样的问题。从1999年开始，上海、北京、成都、广州等地已经先后开展了“时间银行”互助养老社区试点，但一些“时间银行”运行质量不高、组织稳定性不高、社会信誉不高。一是志愿者的服务时间、服务内容、服务强度难以量化，没有统一的标准，也缺乏权威的机构来进行记录、认证与核查；二是现代社会人员流动快，而当前的“时间银行”探索还只限于局部区域，一旦“存折”持有人搬了家，原始服务记录的兑现和接续问题就难以解决。这些问题都在制约着“时间银行”的良性运转。

“时间银行”具有民生性、公益性和社会性，既需要政府介入，也需要民间参与。因此，在对“时间银行”报以热切期待的同时，更衷心希望有关方面能不断完善相关配套措施，提高统筹层次，建立统一的“时间银行”信息平台，解决“通存通兑”和“转移接续”问题。同时，引导更多志愿者社团、企业参与，整合社会力量和资源，建立长效公益机制。只有这样，“时间银行”才能经得住时间考验，成为化解养老难题的一项优选。