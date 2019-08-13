健康服务迎来“智慧升级”

今年5月，推出“信用就医”， 如果你的芝麻信用650分以上，就能拿到1000元额度的医药费垫付金；6月中旬，开设互联网医院的高血压、糖尿病等11个慢病专科及专家门诊；7月，打通电子健康卡与医保账户的数据通道，实现两卡融合、医保在线第三方脱卡支付功能……浙江省人民医院今年推出的“智慧医疗”服务项目正是浙江省创新发展“互联网+医疗健康”的一个生动缩影。

以全国知名的“最多跑一次”改革为牵引，浙江省在改善医疗服务上找到了再出发的动力，趟出了一条集提速度、提效率、提质量为一体的改革发展提档升级之路。

智慧医疗有“智慧”

浙江省的智慧医疗服务是从群众中走出来的。浙江省卫生健康委主任张平说，我们坚持从群众的视角谋划政策体系、用群众的语言设定发展目标、以群众的感受确立工作标准，以全面落实政府数字化转型为契机，来解决医疗卫生服务当中的一些痛点、难点和堵点，解决老百姓看病就医当中的一些“关键小事”。

最近的一件“关键小事”是“两卡融合”。所谓“两卡融合”，就是指居民电子健康卡与医保卡合二为一成健康医保卡，目的是解决就医过程中多卡并存、互不通用的问题。7月15日，健康医保卡新闻发布会在浙江省人民医院门诊楼举行。浙江省人民医院院长葛明华现场答疑，以前患者到医院看病，要拿病历本、医保卡，还要拿各种检查单，有时忘记拿了还要再重新做检查，很不方便。现在只要一部手机，医生就可以看到他在本院以及在其他医院的就诊记录和检查单，既节约了看病时间，又降低了医药负担，避免了医疗资源浪费。（下转第2版）（上接第1版）

今年启动建设的“两卡融合、一网通办”项目，6月初在浙江省人民医院率先落地应用。目前，13家在杭省级医院和11家市属医院已全部开通使用。据悉，该服务将在今年10月底前，以市为单位实现全省覆盖。

从浙江省卫生健康委巡视员马伟杭7月的微信朋友圈里，可以感受到当前浙江智慧医疗的魅力：车俊书记“点赞”浙大一院省县乡村医疗网络平台助力县域医共体建设；变“患者跑”为“数据跑”，桐乡数字医疗驱动“最多跑一次”；省级医院门诊患者中有超过1/10通过省平台查询检验检查报告，平均每日超过10000人次……

马伟杭介绍，日前上线的“浙江健康导航App”，集成一键挂号、就医导航、排队叫号、报告查询、健康管理和健康卡应用等功能，彻底解决了每家医院一个“App”的问题。同时，全省医院门诊智慧结算率达60.13%。从推进自助、诊间、床边、移动等多种结算方式到今年的“医后付”，把付费环节从诊疗流程中剥离，患者可在结束就医流程后的规定时间任意地点支付，目前，全省开展“医后付”的医院比例达27.7%。另外，全省11地市均建成全市一体化检查检验共享平台，一半以上地市完成与省平台的对接，实现省、市、县三级检查检验结果共享。

浙江省“智慧医疗”的逻辑是让群众就医“少跑”“近跑”“不跑”。张平说，针对候诊、缴费、取药时间长和看病时间短的突出问题，浙江把“智慧医疗”服务贯穿于院前、院中、院后，构建协同高效、全程一体的诊疗模式。目前，城市大医院就医排队平均时间已从8.26分钟缩短到3.06分钟。

融合再造促升级

改革进行到现在，已经到了从单兵突进向整体联动转变的新阶段，需要以流程、资源、机制的创新融合为抓手，积极推动医疗卫生管理服务效率升级。浙江省看准了这一点。

以前，患者看病条线多，科室之间相互独立。现在，浙江省73.61%的医疗机构推行“三个一”医事服务模式，将以往分散在门诊、财务、医保等不同科室的30多项医事服务集中起来，整合10余种不同类型的审核用章，实现“一窗办理、一站服务、一章管理”；55.41%的医疗机构配备多能岗，结合首问负责制，实现一岗通办医务、财务、医保等服务；所有医院设立了入院准备中心、便民惠民综合服务中心、投诉沟通中心，二级以上医院全面推广医务社工与志愿者服务。这些举措都打通了部门壁垒，再造了就医流程。

以前，上下级医院之间转诊渠道有梗阻。现在，全省医疗资源一步步整合汇聚，统筹发力：今年1~5月，超过95%的三甲医院开展了日间手术，全省三级医院日间手术量占三级医院总手术量的15.1%；卒中、胸痛、创伤等5大中心建设和院前院内急救系统升级互联；杭州市将急救纳入“城市大脑”平台，大数据分析测算为救护车提供精确的自动引导，打通全绿色生命通道。

以前，用血不方便、出生办证手续多。在浙江，诸多服务措施在丰富内涵的同时，都在大幅压缩流程。现在，打通了血站与医疗机构、地市与地市之间的信息屏障，全省统一的减免平台实现献血者及其亲属在出院时即可血费一站式自动减免，目前浙江实现用血服务直免的医疗机构比例达77.12%；医疗机构一站办理包括新生儿预防接种、出生医学证明、户口登记、医保参保等业务，全省156家县级以上助产机构已实现“出生一件事、一次都不跑”，机构占比达到63%；累计服务2万余人

值得一提的是，在互联网的辐射下，医疗服务业态不断创新改变，对如何让监管跟上去提出了新的要求。对此，浙江省创新建立了互联网医院平台，该平台不但能够实现互联网诊疗活动与互联网医院监管，还为各医院发展互联网医疗服务提供技术平台，解决了医院自助建设平台的技术与成本问题，降低了互联网医疗服务成本，受到各医院普遍欢迎。张平说，将互联网监管和互联网诊疗服务放在医院监管平台上“双轨并行”，通过监管平台对医疗机构开展的互联网活动进行事前、事中、事后监管，通过服务平台将全省互联网医院、互联网诊疗服务整体接入，可以确保互联网医疗服务规范管理和有序发展。

改革永远在路上。百姓有更高的改革需求，医疗卫生服务也有更高的改革目标。张平表示，为了加强跟踪问效，浙江将20项举措细化为119项指标进行监测，纳入监测的医院从原155家延伸至379家，同时将1395家基层医疗卫生机构纳入监测，通过每月监测、通报以及医院“心”级指数排名，激励各级医疗机构争当领跑者，形成比学赶超的良好氛围。全系统下一步将以改善医疗服务为重要切入口，纵深推进重点领域和关键环节的改革，进一步补好医疗卫生工作的短板，不断增强群众的健康获得感幸福感。