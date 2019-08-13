健康中国行动提出定期防癌体检

我国日前出台的《健康中国行动(2019-2030年)》提出目标，要基本实现癌症高危人群定期参加防癌体检。防癌体检该查什么、怎么查？

健康中国行动提到，规范的防癌体检是发现癌症和癌前病变的重要途径。国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯表示，区别于国家付费的组织性筛查，防癌体检的成本主要由体检者本人承担，更应突出针对性。

张凯表示，首先应对主要发病癌症进行定期筛查。“在我国主要发病癌症包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、前列腺癌等。前6种癌症的发病率约占所有肿瘤的70%，死亡占比也接近80%。男性发病率最高的是肺癌，女性发病率最高的是乳腺癌。”

健康中国行动提到，目前的技术手段可以早期发现大部分的常见癌症，建议高危人群选择专业的体检机构进行定期防癌体检，根据个体年龄、既往检查结果等选择合适的体检间隔时间。

针对文件提及的高危人群，张凯表示，癌症发病的第一高危因素是年龄。50岁以上的人群是绝大多数恶性肿瘤的重点目标，40岁以后就要开始关注肿瘤筛查，50岁以上可以进行常规防癌体检。“但乳腺癌、宫颈癌防癌体检应分别从45岁、21岁开始。”

他说，确定自己是否是高危人群，既要看年龄，也要看自己是哪种癌症的高危人群。如长期吸烟的人是肺癌的高危人群，肝炎病毒携带者是肝癌的高危人群，应结合自身特点开展筛查。

张凯提示，防癌体检最好在初筛和适宜技术的前提下，认准有效手段，兼顾安全微创，通过体检提高早诊率。对于体检的间隔时间，各个病种的发展时间不同，如肝癌的进展快，高危人群一般六到八个月就得检查一次。而如果结直肠镜检查没有发现问题，可以间隔5到10年再进行第二次检查。

“防癌体检要有针对性和个性化，需要根据年龄、家族病史、性别、生活习惯等多种因素，结合自身的条件进行筛查项目选择。”张凯提示。