拉肚子不是病？小心是癌症先兆

夏天是腹泻的高发季节，不少人觉得“闹肚子”不是病，能扛就扛了，大不了自己找点儿药吃也就可以了。殊不知，“腹泻”还有可能是癌症发出的“信号”。久拖不治，或随意吃药，有可能延误诊治。

“千金难买六月泻” 可不是指“拉肚子”

小王最近腹泻很厉害，没有及时去医院。直到剧烈腹泻肚子痉挛实在熬不住了，才去医院挂急诊。医生问他为何不及时就诊，小王回答：“不是有句老话，叫做千金难买六月泻吗？”

原来，“千金难买六月泻”中的“泻”并不是我们现在所理解的“腹泻”之意。这句话源于古代传统中医，中医学中的“泻”应理解为“疏通、通畅”的意思，如中医有“清热泻火”的说法。

医生严肃地告诉小王，严重腹泻久拖不治，不但会因身体电解质丢失过多发生肠道痉挛，还会影响到心脑血管的健康。当腹泻的时候，人会丧失液体，血液循环量会减少，血液黏度会增高，形成血栓，造成脑、心脏，甚至肺的栓塞。尤其是老年人，脏器和其他的消化器官，调节能力减弱，轻视腹泻更容易发生脑中风。严重腹泻久拖不治，还会出现中毒、脱水、低钾血、低钙血等严重性的全身症状，甚至致人死亡。

世界卫生组织的调查显示，腹泻的致死率仅次于肿瘤、心脑血管、糖尿病，高居各种疾病死亡率的第四位。因此，不要错误地理解“千金难买六月泄”置腹泻而不顾。

这四种癌症也会发生腹泻

在很多人眼里，腹泻只是一种常见小病，用不着大惊小怪。其实，长期腹泻、严重腹泻对人类健康危害极大。按照病程，腹泻可分为急性腹泻和慢性腹泻，急性腹泻病程小于3周，超过3周则为慢性腹泻。慢性腹泻可能是器质性疾病、功能性疾病，可涉及多个系统，需要及时就诊，以免延误病情。慢性腹泻同时具有结直肠息肉或胆囊切除术病史，或结直肠癌家族史的患者更需要警惕，因为这类患者很容易潜伏着肠癌的祸根。一旦发生腹泻不能掉以轻心，因为腹泻也可能是癌症发出的信号。

肠癌：晨起腹泻或腹泻、便秘交替，同时伴有黏液血便、脓血便、便中带血呈鲜红色或果酱色等，或原因不明的贫血、消瘦、无力等，都是直结肠癌的重要指标。这是因为肿块及其分泌物刺激肠道，造成大便次数频繁或减少。所以，当排便习惯和大便形状发生改变，并伴有以上情形者就要警惕。

胃癌：不明原因的腹泻、黑便，同时伴有消化不良、体弱乏力、轻微的恶心、胃部灼热感、上腹隐痛或胀痛等症状时，有可能是患了胃癌。胃癌早期常有腹泻，并伴有恶心、反酸等症状，几乎与一般胃肠炎相似，而容易被疏忽。40岁以上的中老年人，或患有慢性消化道溃疡的人要特别留意。

胰腺癌：胰腺是人体第二大消化腺体，由于胰腺分泌液不足，部分慢性胰腺炎和胰腺癌患者会出现腹泻。长期慢性腹泻、脂肪泻，消化不良，腰背部疼痛，和非胆结石等引起的黄疸，不明原因的体重减轻等症状，要及时去医院检查。尤其是有长期吸烟史，或患有慢性胰腺炎、胰腺癌家族史等的高危人群。

肝癌：腹泻伴上腹部痛，应警惕肝癌找上门。有资料表明，50%左右的原发性肝癌在确诊前有腹泻的表现，每天2~20次不等，是由肿瘤引起消化吸收或分泌功能紊乱所致。

对于有上述腹泻症状者，一定要及时就医，以免小病惹出大麻烦。

“闹肚子”马上吃止泻药或会掩盖病情

由于腹泻需要做粪便、血常规和生化等项目检查，有些患者感到麻烦，就选择自行服药，这种做法不足取。因为患者缺乏自我药疗的常识，会用药不对症。如喹诺酮类抗生素，不一定对所有患者有疗效，因为腹泻的原因很多，有细菌感染、病毒感染，还有一些其他原因的。如果是病毒的或是其他原因的，抗生素不会起作用，同时会干扰肠道菌群。只有对细菌感染的腹泻，抗生素才有效。腹泻后马上服用止泻药会掩盖腹泻的症状，对于一些特殊的腹泻，可能会给医生带来误诊的情况，这些都是自我药疗可能造成的负面因素。

此外，在夏天要特别注意饮食安全。平时要注意水煮沸后饮用，可杀灭致病微生物。食物要生熟分开，避免交叉污染。吃剩的食物应及时储存在冰箱内，且储存时间不宜过长，食用前要热透。尽量少食用易带致病菌的食物，如螺蛳、贝壳、螃蟹等水海产品，食用时要煮熟蒸透。生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐淹后直接食用的方法都不可取。凉性水果和冷饮不要多吃，适可而止。注意手的卫生，饭前、便后手要洗净。注意清洁环境，经常灭蝇、灭蟑。尽量减少与腹泻病人的接触，特别是不要共用餐饮用具吃喝。

文/邬时民 裘影萍