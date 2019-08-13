让养老专业成为“香饽饽”

支持高等院校、职业院校、技工院校等设立养老服务相关专业，这是广东省民政厅发布的《关于加快推进养老服务发展的若干措施》（征求意见稿）中的内容。

近年来，关于养老服务人才，有两类新闻分外抢镜。一是紧缺，缺口巨大，人才难留，专业、年轻从业者尤为不足；二是紧俏，月入过万元，学生还没毕业养老机构就来“抢人”，院校却还面临招生难……一方面“吃香”，另一方面却不受一些年轻人待见，行业的尴尬由来于此。

人们常说，事业成败，关键在人。养老服务，更是如此。这是一个人对人的行业，“人”的数量、素质直接决定着养老服务的水平。根据估算，我国养老护理人员的缺口竟达数千万。尽快补齐短板，至关重要。而着力做大增量，支持高等院校、职业院校、技工院校等设立养老服务相关专业，正是一个重要途径。

支持设立养老专业，已是共识，无需讨论。但如何支持？一个最基本的思路是要坚持问题导向，从“痛点”入手。此前，已有不少地方进行过相关尝试，都将加大资助力度作为重要手段，比如设立奖学金、减免学费、提供生活补贴等。但实践证明，以资助撬动学生积极性，作用有限。从调查来看，还有不少人戴着“有色眼镜”，对养老服务行业心怀偏见，觉得这个职业是伺候人的，感觉低人一等；认为这一行当缺少技术含量，都是迫不得已才入行。也因此，招生难说到底还在于职业形象、职业荣誉感本身，这一“痛点”不除，有多少人会为了眼前的一些补贴而“自误前程”？

所以，支持养老服务专业，必须从“终端”往前推。只要从业者的困扰解决了，养老服务专业自然会成为“香饽饽”。对此一方面要从“专业”二字着手。目前，养老服务更接近于劳动密集型服务业，从业人员素质不高，专业技能缺乏，人们多有吐槽，也直接影响着行业的美誉度。在这方面，支持高等院校等设立养老服务相关专业，就是要支持师资力量，支持培训基地，支持课程设置的系统性、规范性等。不妨针对相关院校，提供统一的课程规划与指导，在教学内容、师资力量上加大扶持；鼓励院校通过合作办学等模式，为学生实习、实训提供更好平台。

另一方面，要在荣誉感上下功夫。按照马斯洛需求层次理论，尊重、自我实现是人们更高层次的需求。每个人都希望从事一个体面的职业、一个更受尊重的职业。壮大养老服务人才队伍，也要从这一角度破题。所以，支持养老服务专业，谁来支持？还是得大家一起来。教育领域，可以开辟学历上升渠道，逐步建立养老专业研究生教育体系；宣传方面要强化宣传引导，逐步扭转偏见；从业环境方面，则需要不断完善职业保障，不断提升行业从业者的获得感、荣誉感……提升养老服务质量，属于群众最关心最直接最现实的利益问题。解决好这一问题，必须多措并举，多方发力。