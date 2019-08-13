职业病扩容须平衡各方利益诉求

在国家、企业和个体之间均衡分摊职业病扩容产生的成本，是一道躲不过、绕不开的门槛。职业病扩容不仅关乎劳动者权益的维护，而且关乎社会和国家利益，企业需要承担社会责任，国家也要承担相应的责任。最终的一个检验指标是，在职业病扩容政策颁布施行后，不能把由此产生的用工成本包袱全部甩给企业。

近日，健康中国行动推进委员会办公室在召开新闻发布会时称，职业健康保护行动拟将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病，此消息引发热议。据《法制日报》报道，业内专家分析认为，目前考虑的是将颈椎病、肩周炎等疾病列为劳动者个人应当预防的疾病，而不是纳入“法定职业病”。即使随着我国经济快速发展，社会保障能力不断提高，这些疾病有可能被列入职业病相关目录，但在操作上依然存在不少客观障碍。

随着工作方式的改变，颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛等疾病已成为不少群体的“共性病”，将这些疾病纳入职业病范畴——不论是列为劳动者个人应当预防的疾病，还是纳入“法定职业病”，都具有良好的初衷，符合公众的期待，值得肯定。与此同时，不应忽视职业病扩容这一保护劳动者权益的善政可能遭遇“落地难”，尤其是现实中不少用工企业对职业病扩容的保留意见，更应引起足够重视。

虽然这其中的缘由较多，但各方的利益诉求没有得到平衡兼顾，无疑是关键症结之一。在利益诉求得不到兼顾的情形下，任何制度即使“看上去很美”，也难免遭遇“落地难”尴尬。因此，练好平衡，兼顾各方利益诉求的基本功，是考虑职业病扩容时必须正视的现实问题。

对于劳动者而言，职业病扩容显然是多多益善的利好，但对于用工企业来说，此举意味着要增加更多的用工成本，对此难有多大的积极性。我国工伤保险条例规定，扩容进入法定职业病目录的疾病，被自动视为工伤，患上职业病的劳动者依法应享受工伤保险待遇，用工企业须为此承担较多的工伤保险金支付义务。如果这方面的用工成本全部由企业埋单，而企业一般都会高度重视成本和追求利润最大化，就可能在趋利避害的心态驱使下，想方设法以合法的形式不执行政策的硬性规定，甚至可能为规避成本压力和法律责任风险而在执行中做手脚，最终让职业病扩容有名无实。

一些企业之所以不支持职业病扩容，主要是认为劳动者职业病产生的用工成本分摊不尽合理。企业严格执行关于职业病工伤保险待遇的规定，意味着企业为此尽到了法定义务，是在为国家职业病扩容政策作贡献。按照权利义务对等的法治原则，企业应该享有减免用工成本的权利，企业不能独自承担职业病扩容政策所带来的全部用工成本。否则，就有悖权利义务对等的公平原则，并在客观上产生“国家扩容职业病而由企业埋单”的后果。

因此，要确保职业病扩容这项善政能够稳妥启动，在国家、企业和个体之间均衡分摊职业病扩容产生的成本，是一道躲不过、绕不开的门槛。职业病扩容不仅关乎劳动者权益的维护，而且关乎社会和国家利益，企业需要承担社会责任，国家也要承担相应的责任。最终的一个检验指标是，在职业病扩容政策颁布施行后，不能把由此产生的用工成本包袱全部甩给企业。

“欲流之远者，必浚其泉源”，职业病扩容这一善政要稳步实施，有赖于对相关利益主体利益诉求的平衡兼顾。政府可通过加大职业病工伤保险基金补贴力度和调整税收等手段，将职业病产生的用工成本合理分摊给全社会，使企业、国家和劳动者之间的负担份额趋于平衡，从而为这项善政的落地奠定必要基础。否则，职业病扩容就只能是“看上去很美”，难有普遍的实质性意义。