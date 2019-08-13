不能让灾害谣言 酿成更大灾害

日前，受今年第9号台风“利奇马”影响，山东普降暴雨，山东各地全面展开救援工作，但谣言也随风而来。8月10日，网络上一则“今晚七点潍坊市会将地面井盖全部打开，以便排水”的消息被广泛传播，引起山东潍坊市民质疑和恐慌。8月11日中午，在枣庄微信群、朋友圈一张“暴雨后出现鳄鱼”的截图在传播。同一天，淄博一则称博山马公祠隧道出现泥石流的小视频刷爆朋友圈。

对此，三地相关部门均第一时间予以辟谣。几乎每一次灾害，都会伴随着谣言。而谣言有时又会引发一系列次生灾害，这已被无数事实所证明，传播谣言者也受到了相应的处罚。可是为什么当又一次灾害来的时候，谣言又会跑出来？又会有人相信谣言？

从个人心理角度说，有人出于商业利益，比如增加流量和打赏；有人属于智商欠费，刚看了开头就转发；有人属于凑热闹，明明有所质疑，仍然转发。而谣言在一次次的转发中，可能被修饰得更像真相。从另一方面来说，制造谣言、转发谣言而受到的处罚，相比造成的危害而言，还偏轻。

从社会心理学角度看，社会情绪的链式传播，会在人际间发生情绪感染，使某种误导传播得到强化，从一端走向另一极端。因为这个时候，大家对信息的需求更加渴望，对任何跟自然灾害有关的事会更加关切，相比于冷静的状态下，对信息的判断也更感性，当谣言跑在真相前面时，大家这个时候很容易相信谣言。

不再让灾害谣言成为“次生灾害”，对个人来说，就要不造谣、不信谣、不传谣，在证实其不实性后，更应果断删除信息或发布辟谣信息，以阻止谣言的进一步传播，并积极向有关部门举报谣言。所谓“流丸止于瓯臾，流言止于智者”，每个人要不断提高科学素养，保持清醒与理性，相信相关部门会及时主动公布信息。

对相关部门来说，一是制定科学合理的突发事件应急预案，做到事件处理快速、有序、高效，信息发布及时、全面、准确，并加强与媒体和公众的互动交流，最大限度地避免和消除因为信息不畅、误解造成的恐慌情绪。二是加强突发事件的舆情监测，加大对重要网站、论坛、微博、微信等网络平台的监测，及时进行网络辟谣，防止网络谣言大肆传播。三是积极与警方沟通，严厉惩处突发事件造谣者、传谣者。

特别是对造谣者，要依据法律使其承担相应的民事、行政和刑事责任，同时依据诚信治理原则，对其进行失信处罚，让他们像老赖那样在一定时间内生活处处受到制约。