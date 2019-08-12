中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会将在济南举办

为进一步贯彻实施国家创新驱动战略，深入落实国家双创政策，加快推动生物医学工程技术成果转化，促进我国生物医学工程产业的快速发展，由中国生物医学工程学会主办的“2019年中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会”将于2019 年11月14-16日在泉城济南举行。这是继“2017年中国生物医学工程大会”之后，我国生物医学工程领域又一次学术盛会。

本次大会以“医工融合发展 创新引领未来”为主题，重点围绕医疗大数据管理、智慧健康、医学人工智能、纳米医学工程、神经工程、再生医学、医学科技发展趋势等议题，举办主题学术交流论坛、企业交流、青年学者分论坛等，力求通过政、产、学、研的多层次交流，推动生物医学工程技术、产业发展，促进其成果转化与融合创新。

大会将邀请拉斯克奖获得者、国际组织领导人、院士、生物医学工程领域的各界人士，就生物医学工程领域新理论、新方法、新技术与产业发展的新进展、新趋势和新方向等展开深入研讨。大会将采取特邀报告、专题讲座、卫星会议、项目路演以及青年学者论文竞赛等多种形式。会议规模预计2000 人，参会代表可以聆听国际大师的精彩主旨演讲，参加多达10个顶级前沿科技论坛及超20 个专业领域的学术研讨。