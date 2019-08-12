热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会将在济南举办

2019年08月12日14:39 来源：中国经济网

为进一步贯彻实施国家创新驱动战略，深入落实国家双创政策，加快推动生物医学工程技术成果转化，促进我国生物医学工程产业的快速发展，由中国生物医学工程学会主办的“2019年中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会”将于2019 年11月14-16日在泉城济南举行。这是继“2017年中国生物医学工程大会”之后，我国生物医学工程领域又一次学术盛会。

本次大会以“医工融合发展 创新引领未来”为主题，重点围绕医疗大数据管理、智慧健康、医学人工智能、纳米医学工程、神经工程、再生医学、医学科技发展趋势等议题，举办主题学术交流论坛、企业交流、青年学者分论坛等，力求通过政、产、学、研的多层次交流，推动生物医学工程技术、产业发展，促进其成果转化与融合创新。

大会将邀请拉斯克奖获得者、国际组织领导人、院士、生物医学工程领域的各界人士，就生物医学工程领域新理论、新方法、新技术与产业发展的新进展、新趋势和新方向等展开深入研讨。大会将采取特邀报告、专题讲座、卫星会议、项目路演以及青年学者论文竞赛等多种形式。会议规模预计2000 人，参会代表可以聆听国际大师的精彩主旨演讲，参加多达10个顶级前沿科技论坛及超20 个专业领域的学术研讨。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn