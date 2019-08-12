解决二孩入园难应强化政府“兜底”

今年9月，“全面二孩政策”后出生的首批适龄儿童陆续开始进入幼儿园。根据西南大学教育政策研究所的一份研究报告预测，从2019年开始，学前教育资源需求开始大幅度增长，2019年学前教育阶段将因“全面二孩”政策新增适龄幼儿接近600万人，预计到2021年，幼儿教师和保育员缺口超过300万人。

幼儿园入园难、入园贵难题早已存在多年，不能完全算在“全面二孩政策”头上。当然“全面二孩政策”确实带来了一波婴儿潮，增加了适龄幼儿数量，从而加剧了这一问题。幼儿园入园难，尤其是入公办园难，主要原因在于学前教育没能纳入义务教育范畴，致使各地对于学前教育，一直有些不够重视，没能对学前教育起到兜底作用，这导致学前教育有些不规范，入围难、收费贵问题没有得到有效解决。“全面二孩政策”推出之后，就让这一问题变得更加严重，所以“入园难”是新旧问题的共同结果。

对于“入园难”的问题，国家及地方相关部门也是频频出招。早在2010年，国务院在《关于当前发展学前教育的若干意见》就指出，要把发展学前教育摆在更加重要的位置，要多种形式扩大学前教育资源。2018年11月下发的《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中规定：“配套幼儿园由当地政府统筹安排，办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。”据教育发展统计公报统计，2010年，学前教育较快发展。幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。全国共有幼儿园15.04万所，到了2018年，幼儿园数量与8年前相比，已达到26.67万所。

国家及地方政府部门在解决“入园难”难题时积极作为，取得了不俗的成绩，但冰冻三尺非一日之寒，随着适龄儿童的增长，缺口仍然很大。要能破解这些难题，需要地方政府、相关部门能够继续做大学前教育资源这块“蛋糕”，要对学前教育起到兜底责任，对于“小区配套幼儿园新政”，也要能抓紧落实，这样才能避免对“二孩”“只鼓励生不管养”。在人口红利消失、老龄化加速的当下，降低育龄夫妇的生育成本、鼓励生育，有利于国家利益与民族未来，破解幼儿园“入园难”问题，也就更显紧迫而重要。