胸闷、心慌，别只晓得怪天气 夏季也要关注心血管健康

很多市民有这样一个误区：冬季是心血管疾病的高发季节，夏季病情稳定，不用特别关注，有些甚至擅自停药了。但事实并非如此，南京市中医院心血管科张伟副主任医师提醒：夏季，也要关注您的心血管健康。

冠心病的治疗：检查必不可少

近日，一位男性患者前来南京市中医院心血管病科就诊。他因患冠心病，已经进行了一次冠状动脉支架植入术，一直是正常服用药物的。近期因为觉得天气变热了，自己状态逐渐稳定，就擅自停用了相关药物，结果出现了胸闷、胸痛的症状。张伟主任给这位患者实施了冠状动脉造影术，明确了诊断。在原支架植入血管的近端出现了高度的狭窄，需要植入新的支架以血运重建。在周密的计划之后，给患者进行了手术，目前患者恢复良好，胸闷胸痛的症状已经消除。

南京市中医院心血管病科张伟副主任医师介绍，冠心病是一种常见的老年病，但目前这种疾病的发病也呈年轻化趋势，以前几乎很少有三四十岁的人患有冠心病，而现在这种情况相当普遍。那么，患上冠心病后应该怎么治疗呢？是否吃药就能解决所有问题呢？张伟主任解释说，要根据病情轻重选择不同治疗方案，而其中一个很关键的一步就是进行检查——冠状动脉CTA检查或冠状动脉造影。其中冠状动脉造影是“金标准”，可以明确诊断。

先从改变生活方式做起

南京市中医院心血管病科顾宁主任提醒，预防治疗各种临床类型的冠心病，首先必须采取的措施就是改变生活方式。其中包括：低盐低脂饮食、适当运动、戒烟限酒、减少压力、乐观积极等等，这些措施对于预防冠心病和延缓病情进展是非常必要的。其次，药物治疗是冠心病的治疗基础。行冠状动脉造影明确诊断是防治冠心病的重要前提，医生会根据冠状动脉造影结果建议选择药物、手术等不同的治疗方法。而不管采取哪种治疗方法，如需要进一步植入支架或者冠脉搭桥，都应当在药物治疗的基础上实施。如果患者患有冠心病，在夏季切勿掉以轻心，如有不适，需及时就医，以免延误病情而产生严重后果。

必要时植入心脏跳动的起搏器

除了冠心病，心律失常也是困扰很多患者的重要心血管疾病。黄大爷今年78岁，在家中感到心慌，还会出现眼前突然一黑的情况，到南京市中医院心血管科就诊，张伟主任给他做了进一步检查，结果发现黄大爷的心脏一分钟只能跳动38次左右。收治入院后，张伟主任组织科室医护人员进行了充分讨论，客观评估了病情与风险，在征得了患者及家人知情同意后，已经为黄大爷实施了心脏起搏器植入术，“帮助”黄大爷的心脏进行正常跳动。

张伟主任介绍，心脏起搏器植入术适应于严重的心跳过慢（房室传导阻滞、病态窦房结综合征）、心脏收缩无力、恶性心律失常等患者，是当前治疗缓慢性心律失常最有效的手段。通过植入心脏起搏器，维持正常心脏跳动和射血功能，以达到挽救患者生命、改善患者生活质量、最大限度延长患者生命的目的。目前，南京市中医院在心血管疾病诊疗领域正在积极开展、不断完善现代诊疗技术，丰富治疗手段，进一步提高了心血管疾病中西医结合诊治水平。