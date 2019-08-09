母乳是妈妈送给宝宝的最好礼物，对妈妈和宝宝的身心健康有着非常重要的意义。然而，也有些妈妈在母乳喂养之路上感到力不从心。

杨女士生宝宝两个多月了，却经常哭泣，情绪低落，她发现最近自己的奶水越来越少，于是求助于心理门诊。杨女士哭诉奶水不够，孩子挨饿，两个月来体重没长反而降了。我对她进行摄入性会谈并给她做了爱丁堡产后抑郁量表，评分15分；抑郁自评量表，评分63分，诊断为产后抑郁症。

通过耐心倾听、会谈，我发现，令杨女士真正不满的是和丈夫的关系。她觉得恋爱时那个体贴殷勤的男人在婚后像是变了个人，态度生硬，缺少谦让。丈夫经常沉浸于游戏世界，令从小受父母宠爱的杨女士受不了，两人常为生活琐事吵架，互不相让。结婚不到半年，杨女士就怀孕了，为了让宝宝得到更好的照顾，产后杨女士住到了母亲那里，结果丈夫很少给她打电话，也没上门看一下母子，杨女士再也忍受不了，越想越伤心，天天在家哭泣，情绪低落，导致奶水大大减少，她非常着急。

我请夫妻俩一起到门诊，运用认知行为疗法，以共情和积极关注的态度，启发引导小夫妻俩，使他们认识到婚姻和恋爱时的状态是不一样的。夫妻双方都是独生子，在家里受父母的宠爱，不太懂得顾及别人的感受，婚后若还是以自我为中心，便会导致矛盾不断。这需要双方在今后的婚姻关系中，提高沟通能力，去了解对方的需求，满足对方的心理需要。比如妻子希望丈夫体贴宽容，那丈夫就要注意说话时的态度和生活细节的照顾；丈夫好面子，妻子就要在处理事情时顾及对方的自尊心。在我的指导下，两人努力改善以往的沟通方式，纠正了片面的认知。通过连续5次的咨询，夫妻关系明显改善，杨女士觉得丈夫比以前体贴了很多，抑郁情绪明显好转，奶水逐渐增加，宝宝一个月内长了2.6斤，抑郁自评量表评分48分，达到了预期目标。

母乳喂养绝不是妈妈一个人的事。它是意义非凡的家庭总动员，需要全家人齐心协力，提供给妈妈均衡的营养和温馨舒适的家庭环境。新手爸爸需要认识到自己人生角色的转变，从行动上、言语上给予妻子更多的支持，给她注入满满的心理能量，使母乳喂养之旅变得轻松和愉悦。