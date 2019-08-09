在生活中宠物狗伤人事件时有发生，早已引起人们的关注。但是，宠物狗“伤心”事件却少有人关注。最近，68岁的“铲屎官”李阿姨就被狗狗伤到了心。

坏心情是心脏的大敌

李阿姨三年前发现了高血压后一直在医院诊治，并参加了医院组织的病友会“心脏康复学院”的各种活动，学到了心血管疾病自我保健知识，血压控制得很好。日前李阿姨来门诊配药，还没有落座就说：“我的狗狗没有啦，我的血压也高了……”未及说完李阿姨就已经泪眼婆娑。

原来李阿姨酷爱养犬，第一只狗狗养了7年病故后伤心欲绝，其丈夫不忍看妻子天天哭泣就买了第二只。夫妻俩将爱犬视为家人，养了17年，但最终爱犬还是离世，而李阿姨参与了宠物犬最后“安乐死”的整个过程。

爱犬的离去让李阿姨伤心欲绝，白天有幻听爱犬在叫唤，晚上必须靠吃安眠药才能入睡。爱犬离世一个多月了，李阿姨希望丈夫同意能再买一只宠物犬回家，但其丈夫认为夫妻俩都已经进入老年而不赞同。李阿姨为此闷闷不乐，茶饭不思，常常觉得心慌、胸闷、头痛，浑身不舒服。

回娘家的女儿看到躺在床上病怏怏的老妈坚持要带她去看急诊，一测量血压193/95毫米汞柱，这可把李阿姨吓到了，好在心电图检查没有大问题。

国际权威学术杂志《柳叶刀》上的一项研究，曾对导致心脏病发作的“最后一根稻草”做了排名，这份“伤心榜单”一共列举了诸如在闹市骑车、用力解大便、大量喝酒或咖啡等十种“恶习”，而排在第四位的是“心情抑郁”。

李阿姨因为痛失爱犬而郁郁寡欢，心情抑郁，无疑这是心脏的大敌，而闷闷不乐、伤心欲绝、抑郁多愁在坏情绪中是首当其冲的。

持续“伤心”可患应激性心肌病

心脏得不到休息，使得李阿姨血压升高、波动；有些人还会出现心率改变，加快或者减慢，血压和心率的改变对心脏健康是非常不利的。

人的思想、思维、情志、意念等高级活动，都与心脑等脏器有着密切关系，不同的情志刺激可伤及不同脏腑，产生不同的变化。痛失爱犬的李阿姨极度悲伤，遇到熟悉的邻居问起宠物犬时怕因哭泣被人笑话而强忍着，只有独处时才会痛哭失声。

哭泣确实是一种心理保护措施，可以释放不良情绪，使得悲伤、焦虑得到缓解，但过度悲伤对人的心理非常不利。持续悲伤、走不出心理阴影，不仅使人感到失望、无助，甚至会引发临床抑郁；过度悲伤也会损害人的身体，悲伤的持续会影响免疫功能，使原有的心血管疾病加重，或者罹患心因性疾病，或者成为其他疾病的诱因，最糟糕的是极个别人在极度悲伤时可导致应激性心肌病。

应激性心肌病指的是临床上近似于急性冠脉综合征表现，但冠状动脉正常，呈现一过性左心室心尖部球形病变的心肌病。患者发病前均有明显的应激史，比如过度激动、悲伤，身体应激物质突然增加造成心肌损害。

本病80%发生于60岁以上的女性，发病率为男性的6~9倍。其表现为突发的类似心绞痛症状，一过性左心室收缩功能障碍，左心室造影或者超声心动图显示，左心室心尖部室壁运动障碍和心尖部球囊样改变，常被误诊为急性心梗，发病初期病情比较凶险，严重的可以发生猝死。

心为五脏六腑之首，一切生命活动都是五脏功能的集中表现，而这一切又以心为主宰，有“心动则五脏六腑皆摇”之说。过度悲伤，一直走不出心理阴影的李阿姨就出现了心前区不适、心慌、神荡、萎靡、乏力等症状。

建议“李阿姨们”要及时就医，在按照医嘱服用降压药物、坚持一段时间每天两次测量血压、控制好血压的同时，更重要的是调理好自己的情绪，坚强面对现实，坚信人生没有迈不过去的坎；遇到不幸的事件或者有了困难要多和家人、朋友沟通。此外，读书看报、种花养鱼、散步打拳、外出旅游都是修身养性、调养情志的好方法，尤其要避免伤心、郁闷、发怒等负面情绪的持续，尽快缩短负面情绪存在的时间，因为控制好自己的情绪对健康真的非常重要。