英国“聊天长椅”，对抗孤独成病

王海洋 编译

孤独是一种严重健康隐患，美国退休人员协会研究发现，长期与社会隔离相当于每天抽15支烟。然而，与其他疾病不同，除了孤独者自己能意识到，其他人很难察觉。特别是老年群体，调查发现，超过1/3的老年人称在某些时候感觉缺乏陪伴，27%的老年人表示有时或经常感到孤独。为此，英国发起一项新举措，旨在让那些感到孤独的人多与陌生人互动。

英格兰西南部萨默赛特郡伯纳姆海岸的警察部门将一些公共长椅指定为“聊天长椅”，其中两张设立于汤顿镇附近的公园内，一张设于伯纳姆海岸。长椅上贴有标语：“‘开心聊天’长椅：如果你不介意别人停下来向你问好，就请坐在这里。”对于那些感到孤独的人来说，这些长椅是一个与新朋友建立联系的好机会。此外，对于想要帮助社区中孤独的人来说，也为他们提供了绝佳途径。

伯纳姆海岸警察局社区支持官员特雷西·格罗贝尔耶表示：“只要停下脚步对坐在聊天长椅上的某人说声‘你好’，就能对社区中的弱势群体产生巨大影响，并有助于他们的生活过得好一点。”

该举措是为老年人的特殊需求考虑才应运而生，但伯纳姆海岸警察局鼓励所有年龄段的居民都使用聊天长椅。▲