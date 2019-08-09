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提示：电子烟可能导致癫痫

周舟

2019年08月09日09:07 来源：新华网

美国食品和药物管理局7日称，目前已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，药管局正在调查电子烟是否为直接原因。这是该机构4月以来再次提示电子烟可能存在相关风险。

美药管局代理局长内德·沙普利斯在一份声明中说，该机构正在调查电子烟与癫痫发作以及其他神经系统疾病之间是否存在直接关系。

美药管局说，一些人，特别是青少年在使用电子烟后经历过癫痫发作，而癫痫发作或惊厥已知与尼古丁毒性有关。还有研究显示，这些现象与意外吞入电子烟液有关。但最新报告的病例显示，使用电子烟可能会直接导致癫痫发作，这意味着电子烟可能存在新的潜在安全问题。

在美药管局今年4月发布的报告中，2010年到2019年初收到的病例报告为35例。美药管局指出，报告数量增加并不能证明这类事件的普遍增加，也可能是官方鼓励出现症状者进行报告的结果。

近年来，美药管局已宣布一系列控制电子烟销售的措施。今年3月，该机构还宣布一项新政策草案，拟进一步严控青少年使用电子烟。

电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让用户吸入。世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟，吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度受益。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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