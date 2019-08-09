在新中国公共卫生发展史上，抗击SARS绝对是一个绕不过去的重大历史事件。

2003年，SARS暴发，广东是全国抗击SARS的主战场。面对突如其来的重大疫情，广大医护人员临危不惧、依靠科学、救死扶伤，在全世界率先探索出了一套富有明显疗效的防治经验，打赢了一场没有硝烟的“人民战争”。

“把重病人都送到我这里来！”在这场与SARS的殊死斗争中，钟南山等一大批医护人员以战士的勇敢无畏、学者的铮铮风骨和悬壶济世的仁心仁术，挺身而出、冒死犯险、力挽狂澜，用忠诚与生命诠释了大医精诚的高尚风范，筑就了“临危不惧、沉着应对，实事求是、尊重科学，无私奉献、顽强拼搏，万众一心、敢于胜利”的抗非精神，赢得了世人由衷的敬重，宝贵精神财富烛照今天。

“科学只能实事求是，不能明哲保身，否则受害的将是患者。”对付像SARS这样的人类首次谋面的凶顽病毒，只有勇气是远远不够的，还必须秉承科学态度，求真务实，不迷恋权威，不迷信经验，“以科学的精神光大中国未来的生命”。幸好，有人坚持了自己的观点，找到了SARS真凶。“只唯实、不唯上”的道德风骨和学术勇气弥足珍贵，也是今天做科学、搞创新之必须。

比起抗非精神、科学态度，更深刻的变化来自公共卫生应急体系的完善。

古人云：“不破不立，不塞不流，不止不行。”一场SARS直接冲垮了原来的公共卫生体系，让政府应急管理能力的短板彻底暴露出来。在SARS发生后的16年里，政府加大了对公共卫生应急体系建设的支持，先后出台修订了一系列法律法规，无论在顶层设计、机构建设，还是人员配备、设备配置上，都有了质的飞跃，对新发传染病和不明原因等疾病的监测和应对能力不断提高。可以说，经过SARS一役，政府的应急管理能力得到了极大提升，中国公共卫生事业的发展也步入快车道。这也是广东后来能从容应对MERS（中东呼吸综合征），H7N9、H5N1禽流感，H1N1流感，登革热等公共卫生事件的根本原因所在。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。

SARS给人类带来了巨大的灾难，同时也留下了宝贵的财富。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。今天，推进健康中国建设，实现全民健康的目标，仍能从16年前应对SARS中汲取经验和营养。

公共卫生，路还很长，依然需要知难而进、守护健康。