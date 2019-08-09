飞机上幼童突发不适 医生旅客出手救助

8月7日，一架武汉飞往银川的飞机在起飞后不久返航回到武汉。南方航空7日晚发布消息称，在CZ6235航班上一名幼童突发不适，机上工作人员与一名医生旅客交替为其实施心肺复苏，并提供氧气瓶吸氧。为了确保旅客生命安全，航班紧急返航降落武汉机场，该旅客已得到有效救治，目前身体状况基本恢复正常。

8月8日，北京青年报记者联系到当时救助幼童的湖北省妇幼保健院医生王蓉，她表示，每一个医生遇到这种情况都会挺身而出，最让她欣慰的是觉得挽救了一个家庭。

幼童在飞机上突然没了呼吸心跳

8月7日，南航CZ6235航班起飞后又紧急返航回到武汉机场，航班信息显示，7点02分，航班从武汉起飞，8点11分，飞机又回到武汉，直到9点23分重新起飞。据南方航空消息，飞机返航是因为机上一名幼儿突发不适。

8月8日，北青报记者从湖北省妇幼保健院了解到，7日早上7时22分，CZ6235航班刚刚起飞不到半小时，大部分乘客正在睡觉，后排一位妈妈突然开始惊恐地大声呼唤着自己的孩子，并向空乘求救。

坐在这位妈妈前排的是湖北省妇幼保健院甲乳外科医生王蓉，王蓉对北青报记者回忆，“一个两岁多的小男孩，已经没有了呼吸和意识，牙关紧闭，嘴唇紫绀，双手之前紧握的拳头瘫软，小便失禁。”孩子母亲的呼唤和掐人中都没有得到任何反应，王蓉摸了孩子的颈动脉，也完全没有了跳动。王蓉说嘴唇紫绀是严重缺氧的表现，她当时第一反应是孩子被异物卡到了。王蓉询问家长得知，孩子并没有吃东西发生呛咳，也没有发烧，以前也没有出现过这种情况，刚才只喝过牛奶后睡着了，睡梦中突然没有了呼吸和意识。

心肺复苏2分钟孩子“回来了”

看到孩子已经没有了生命体征，王蓉决定立刻实施心肺复苏。王蓉说，此时空乘人员也闻讯赶来，在王蓉的指挥下，把孩子平放在座位上，头偏向一侧，经过四个循环心肺复苏，不到2分钟的时间，孩子出现无意识的抬手，紧闭的气道突然打开，呼出了一口气，颈动脉搏动恢复。乘务人员立刻递上氧气面罩，给孩子及时补氧。“旁边的人也很激动，在喊‘孩子动了’。”王蓉说。

随后，孩子逐渐缓了过来，面容也慢慢红润，但仍在昏睡，喊孩子后能答应但精神欠佳。考虑到孩子虽然抢救过来，但是病情仍不稳定，在不清楚病因的情况下，意外可能再次发生，需要立即就医接受进一步治疗，征求王蓉意见后，机长联系地面请求迫降最近机场。由于飞往银川时间太长，同时考虑武汉医疗条件更好，迅速决定返航武汉，同时联系救护车前往等待。

30分钟后，飞机紧急返航，迫降在天河机场，在此等待的救护车无缝对接将孩子送往医院救治。

医生欣慰挽救了一个家庭

王蓉在飞机上救人的一幕，被热心乘客拍了下来，在飞机迫降武汉后，视频发到了网上，王蓉也被赞是“中国最美医生”。王蓉说：“我刚在银川降落，打开手机，微信就响个不停，医院的同事都为我点赞。”

湖北省妇幼保健院甲乳外科主任陈波说：“她在飞机上救人，我们一点都不惊讶，日常工作中，她对患者都是热心肠，还提名了医院第一届‘十佳医生’，在医院的年度考核中常常是优秀。”

对于在飞机上救人一事引发的关注，王蓉只觉得是出于职业本能，“每一个医生都会挺身而出的。让我感动的是，所有乘客都非常关心这个孩子，第一时间内全体同意返航，无条件为孩子的生命让路。所幸小孩抢救过来了，相当于挽救了一个家庭，这是让我最欣慰的地方。”（记者 郭琳琳）