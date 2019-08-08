西瓜的各类吃法你真的知道吗？

要论数最能代表夏天的水果，西瓜是当之无愧的第一。除了吭哧吭哧的啃西瓜，还有这些西瓜吃法，快快学起来吧！

西瓜果冻

材料：半个西瓜、白凉粉

做法：

1、将西瓜切成两半，掏出中间的果肉，放到榨汁机里，榨成汁。

2、西瓜汁过滤后倒入锅里，加入适量的白凉粉，加热至微开后，盛出。

3、凉至一会儿过后，倒入半圆西瓜皮中。

4、放到冰箱里，冷藏至凝固后，切开即可。

西瓜粥

材料：西瓜500克、西米500克、橘饼10克、冰糖50克

做法：

1、西瓜去籽、切块，西米浸涨，橘饼切成细丝状。

2、把去籽西瓜瓤、冰糖、橘饼放进锅内一同煮开。

3、加入浸泡发涨后的西米煮熟即可。

西瓜酸奶

材料：西瓜任意、酸奶任意

做法：

将西瓜切成小方块备用，准备好一定比例的酸奶，将西瓜与酸奶拌在一起或用西瓜蘸酸奶吃都可。

西瓜棒冰

材料：西瓜肉500克、酸奶100克、奇异果少量、白糖少许

做法：

1、西瓜切成小块，去籽。

2、放入料理机搅拌成西瓜汁。

3、过滤后将西瓜汁倒入冰棒模具，6分满，预留酸奶和猕猴桃汁空间。

4、放入冰箱冷冻至表面结出薄冰时，轻轻插入冰棒竹签，继续将西瓜汁彻底冻硬。

5、倒入少量酸奶，不要倒满，预留出猕猴桃汁的空间。放入冰箱冷冻至彻底冻硬。

6、将猕猴桃去皮切出不带籽的果肉。

7、加少量凉开水少量白糖放入料理机搅拌成猕猴桃汁。

8、倒入猕猴桃汁放入冰箱冷冻至冰棒冻硬。脱膜时用清水冲一下外壳就可以了。

炒西瓜皮

材料：西瓜皮600克、大葱10克、姜5克、盐、白砂糖、酱油、香油、植物油

做法：

1、将西瓜皮洗净，削去硬皮，切成西瓜皮片。

2、将水烧开，放入西瓜皮片，待水再开时捞出西瓜皮。

3、锅中放植物油烧热，先炒葱姜末，接着放入酱油、白糖、盐和西瓜皮，翻炒到入味，淋上香油即成。