热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

锻炼肌肉，癌症风险降两成

2019年08月08日10:44 来源：人民网-生命时报

　　人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。

　　为调查肌肉锻炼与癌症死亡率之间的关联性，研究人员以31万名美国居民为对象，进行了为期8年的追踪研究。根据美国卫生和公众服务部的推荐，肌肉强化锻炼项目（以65岁以上人群为对象）包括：①杠铃、哑铃锻炼；②阻力带锻炼；③自身重量训练（如俯卧撑、下蹲、垂直悬挂等）；④上下台阶；⑤搬重物；⑥庭院劳动；⑦瑜伽和太极拳。研究结果表明，达到推荐的锻炼频次和标准的参试者与未达标的人相比，因癌症导致的死亡风险降低了19%。并且，肌肉强化锻炼频次越高，癌症死亡风险越低。

　　美国卫生和公众服务部推荐老年人每周进行两次以上腿、臀、胸、背、腹、肩、臂等全身肌肉强化锻炼，每次时间不限，以各部分肌肉感到疲劳为止。英国卫生部网站也发布了同样的说明，他们的肌肉强化锻炼内容还包括骑自行车和跳舞。 （王爱琴）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn