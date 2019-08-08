夜间玩手机，更爱吃甜食

睡前玩一会平板电脑、看一会手机已成为许多人的习惯动作。近日，法国、荷兰科学家的一项联合研究发现，智能电子设备屏幕在夜间发出的蓝光可能会刺激食欲，让人特别爱吃甜食。

法国斯特拉斯堡大学和荷兰阿姆斯特丹大学的联合研究团队将与人类作息规律一致的大鼠暴露在夜间蓝光中，并于次日测量它们的食物消耗量及葡萄糖耐量。结果显示，接受蓝光照射仅1小时后，雄性大鼠的葡萄糖耐量就发生了改变，这是糖尿病前期的预警信号。在食物偏好方面，相对于未接触过蓝光的大鼠，暴露于蓝光的大鼠饮用了更多含糖饮品。该研究成果发布于在荷兰乌得勒支举办的摄入行为研究学会年会上。

斯特拉斯堡大学研究员马希斯·巴尔加斯表示，LED显示屏会发出高水平的蓝光。夜间观看屏幕时，我们的视网膜细胞对这种蓝光非常敏感，可直接将接收到的信息传递至调节食欲的大脑区域，导致糖分摄入量增加。不仅如此，如果长期在夜间暴露于蓝光中，机体代谢糖的能力会受到损害，胰岛素分泌失调，这可能导致体重增加和诱发糖尿病。马希斯·巴尔加斯指出，为抵制蓝光伤害，睡前应尽可能减少使用智能电子设备的时间。观看屏幕时建议采用一些过滤设备，并尽量使用“夜间模式”功能，加重橙色光线，减少蓝色光线。▲ （林乐乐）