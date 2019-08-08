上了年纪要会“安胃”

东南大学附属中大医院肿瘤科主任医师 王彩莲

近日，上海市抗癌协会和复旦大学附属肿瘤医院联合发布2019版《居民常见恶性肿瘤筛查和预防推荐》，其中指出，60岁以上人群属于胃癌高危对象。

胃癌是常见的恶性肿瘤之一，居消化道恶性肿瘤发病率之首。胃癌早期症状不明显，且易与其他消化道疾病相混淆，非常容易被忽视，以致多数患者就诊时已是晚期。目前，临床上胃癌患者多为老年人。为何老年人更受胃癌“偏爱”？

胃癌的病因虽然不是十分明确，但可以肯定的是，其发病是多因素长期共同作用的结果，所以造成老年胃癌患者较多。数据表明，60岁后，机体老化，免疫力下降，患癌几率升高。中老年人常见的慢性萎缩性胃炎也是癌前病变判断的标准之一。此外，致癌因素作用于人体后，并不是马上发病，往往要经过15~30年的致癌潜伏期。如果20~30岁经常接触致癌物，要到40~50岁以后才发病，这样患癌年龄就显得大了。

老人是胃癌的高发人群，需要高度重视。早发现、早诊断、早治疗是改善胃癌预后的关键。然而，老人常有各种慢病，易掩盖胃癌的患病症状，导致病情延误，错失治疗最佳时机。因此，一旦确诊要及时采取科学、合理的治疗手段，尽可能减轻患者痛苦，延长生命。预防胃癌，建议40岁以上人群都应普查，一般要做胃镜检查。第一次检查后，如果发现胃内没有溃疡、肿瘤，可根据医嘱定期检查；如果有溃疡、息肉，建议之后1年查1次。

提醒老年朋友，心情跟身体健康有很大关系，希望老人都能保持乐观、愉悦的心情。平时护好胃，不吃太硬、太烫的食物，尽量避免喝冷饮，饭后不要马上运动，睡前最好给肚子轻轻按摩来帮助消化，▲