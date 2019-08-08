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好好刷牙能防老痴

李 伟

2019年08月08日10:38 来源：人民网-生命时报

坚持正确刷牙，保持口腔卫生，不仅能预防蛀牙，帮助保持良好的咀嚼功能和肠胃功能，还能预防老痴发生。

牙龈炎是老年人群中一种常见的口腔疾病，多由牙龈卟啉单胞菌引起。挪威卑尔根大学临床科学系研究实验室的彼得·梅代尔及其团队，通过实验发现了基于DNA的证据，证实牙龈卟啉单胞菌可从口腔转移到大脑。牙龈卟啉单胞菌产生的有害酶会破坏大脑中的神经细胞，引起老人记忆力丧失，最终导致老痴。研究团队对53名老痴患者进行观察检测，在96%的患者体内发现了这种有害酶。可见，保持牙齿健康，远离牙龈卟啉单胞菌，对保护大脑、维持认知功能具有重要的意义。

梅代尔还提醒老年朋友，牙龈卟啉单胞菌并不会单独引起老痴，但这种细菌的存在会大大增加患病风险，而且还会导致疾病更快发展。目前，该研究团队已研发出一款药物，能够抑制牙龈卟啉单胞菌产生的有害酶，从而延缓老痴的恶化进展。此外，梅代尔还针对老人给出了实用的预防建议：“好好刷牙，并使用牙线洁牙。”▲ （李 伟）

(责编：李轶群、杨迪)


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