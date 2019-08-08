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新生儿先天性心脏病筛查启动

2019年08月08日08:44 来源：北京日报

本月起，本市将在原有基本公共卫生服务0至6岁儿童先天性心脏病筛查基础上，在助产机构为出生6至72小时内的新生儿进行先天性心脏病筛查。

本市已经确定全市新生儿先天性心脏病诊断机构和治疗机构，建立了筛查诊治网络，其中诊断机构包括北京大学第一医院、北京儿童医院在内的34家医疗机构；治疗机构为北京儿童医院、阜外心血管病医院、北京安贞医院、北京华信医院、解放军总医院第七医学中心。

医疗机构在获得监护人知情同意并签署知情同意书后，通过心脏听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，对出生后6至72小时内新生儿进行先天性心脏病筛查。筛查阳性者，及时通知监护人，发放转诊单，告知1周内转诊至新生儿先天性心脏病诊断机构，病情严重者可直接转诊至先天性心脏病治疗机构接受进一步诊治。新生儿先天性心脏病诊断机构对筛查阳性患儿提供新生儿转诊绿色通道，进行超声心动图诊断，对诊断阳性者发放转诊单，转诊至新生儿先天性心脏病治疗机构。（记者 刘欢）

(责编：李轶群、杨迪)


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