全民健身日 京城处处体育氛围浓

今天是一个与体育密切关联的日子。8月8日，既是北京奥运会开幕十一周年纪念日，也是第十一个全国“全民健身日”，北京市将举办多项群众体育活动，充分发挥“双奥城市”的示范带动作用。

今天上午，作为2019年全国“全民健身日”北京分会场活动暨北京市第十二届全民健身体育节系列活动之一的北京市第九套广播体操展示大赛将在地坛体育馆拉开帷幕。展示大赛共有来自市直机关、市总工会和全市各地区的48支广播体操代表队共计1200人参加。队员们既有来自机关的干部、企业的职工、学校的学生，也有普通社区居民，年龄跨度从13岁到70岁。

此前，北京市组队参加了8月3日在陕西西安举行的2019年全国“全民健身日”主会场广播体操、工间操集中展演暨“健康中国行动”主题推进活动，并以第一名的成绩获得了最佳团队奖。

同样在今天上午，第十届北京奥运城市体育文化节开幕式将在奥林匹克森林公园举行。本届体育文化节“模式创新，特色运营”，改变以往以“夏日广场活动”为主的运营模式，向走进基层发展，将奥运文化拓展到北京市六个区，结合当地实际情况，举办各具特色的体育及奥运文化主题活动，打造“双奥文化特色社区”向更多的市民群众弘扬奥运精神和传播奥运文化。

开幕式上，奥促中心将与奥运村街道共同签署合作共建框架协议，双方就“悦冬”冰雪健身操在北京的推广将展开更广泛的合作。由奥运村街道选派的优秀健身操团体将进行汇报演出，现场还将进行三公里的奥运文化健康跑，向参与者传递奥运精神。

此外，国家奥林匹克中心特色示范活动今天在国家奥体中心举行，1500余名健身群众将参加开幕式及主题活动，预计将有近10000人次参与奥体中心全天的“场馆免费开放日”活动。以“健康中国 你我同行”这一主题的活动设置了群众健身展示、运动体验、专家讲座、科学指导、群众体育赛事等多个板块，更具观赏性、体验性和科学性，便于健身爱好者学习、体验和交流。

在这个有着特殊意义的日子里，全市还有多项群体活动在各处展开，北京国际体育电影周也将在今晚开幕。（记者 陈嘉堃）