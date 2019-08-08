健康扶贫不应被“伪患者”钻空子

部分贫困地区“超能力”出台保障政策，医保基金面临“穿底”风险；一些贫困户“赖床不走”，甚至争先恐后当“患者”……据《半月谈》报道，由于基层大病病种标准缺失、监管乏力,部分民营医院蓄意骗保等问题，一些贫困地区小病大治普遍存在，“伪患者”屡见不鲜。健康扶贫要做到真扶贫、扶真贫，对这些现象不可不察。

小病大治“伪患者”、赖床不走“钉子户”……类似的骗保行为令人叹息，也常常影响到施策成效。在一些实施健康扶贫工程的地区，最令基层干部头疼的问题，莫过于此。别的不说，光是直接浪费掉的公共资源，就是个不小数目。特别是当很多人觉得“钻空子”行为有利可图，还不担风险的时候，有组织、成规模的骗保行为更会层出不穷。如此，健康扶贫的兜底性质无从谈起，长效机制则更难落地。

量力而行，方能尽力而为。不管是健康、教育，还是住房、医疗，哪一个领域的民生兜底工作，都是对公共资源的重新分配。在这里，应强调“雪中送炭”，而非“锦上添花”；强调集中力量，而非各自为战。只有让更多优质资源惠及最需要的人口，兜底工作才算落在实处。因此，在政策实施中，有没有摸清底数、弄清短板，有没有因地制宜、分类施策，效果会大不一样。健康扶贫工作怎么做到精准施策、精准管理、精准帮扶？概括起来，就是知己知彼。知道自己能提供哪些帮助，明白群众会遇到哪些困难，到了实践中，才能急人所急、解人所忧，避免好的政策被小病大治带偏方向。

令人欣慰的是，目前，基层过度诊疗现象已引起了有关部门和公众的高度重视。从顶层设计到监管执行，一些新的措施和办法正陆续出台。比如，国家医保局正着手治理贫困地区过度保障政策，坚决制止脱离实际的待遇政策，逐步取消和规范不合规的过度保障措施；再比如，四川省从2017年起开始推广监管大数据平台，通过提取挂床住院、过度诊疗、分解住院等违规行为数据，实现精准排查、自动预警。

民生保障没有终点。在改善民生这条路上，每个人的行为和表现，都与公共福祉的增进有千丝万缕的联系。多给他人创造价值，多为社会做点贡献，靠自己的双手努力奋斗……若人人都这么想、这么做，我们对美好生活的向往就一定能实现。