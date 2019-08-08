推进“全民健身”习近平总书记这样说

华夏大地，骄阳似火，挡不住全民健身热潮滚滚。

2019年8月8日，中国第11个“全民健身日”如期而至。从应运而生到深入人心，从满足运动需求到形成健身习惯，“全民健身日”记载着每一个中国人健康理念和运动方式潜移默化的改变。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视、殷切关注人民群众的身体健康，将全民健身作为全面建成小康社会的重要内涵，上升到国家战略的新高度，以国家长远发展为基点，以民族伟大复兴为目标，吹响了建设健康中国的时代号角。

放眼神州，随着全民健身政策举措越来越完善、健身途径越来越便捷、健身环境越来越优越，健康理念已经深入人心，健身运动蔚然成风，国人的健康生活品质得到不断提升，全民健身、人人参与的实践热潮正在中华大地涌动不息。

全民健身 意义非凡

作为全民健身的倡导者、践行者，习近平总书记多次在不同场合强调全民健身的重要意义。

2013年8月31日，习近平会见参加全国群众体育先进单位和先进个人表彰会、全国体育系统先进集体和先进工作者表彰会的代表时强调：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。”

2014年8月15日，习近平在看望南京青奥会中国体育代表团时指出：“一个健全的人既要有丰富的知识和文化内涵，还要有健康的精神和强健的身体，要通过发展体育运动以不断提高全民族身体素质与健康。”

2016年8月25日，他在会见凯旋的第三十一届奥林匹克运动会中国体育代表团全体成员时殷切叮嘱：“希望同志们充分认识体育对提高人民健康水平的积极意义，落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，促进健康中国建设。”

“没有全民健康，就没有全面小康”。党中央将全民健身上升为国家战略，高度重视、积极倡导。习近平总书记亲自谋划和推动全民健身事业，激发了全民健身热情，释放了社会各界参与服务全民健身的能量。

如今，全民健身网络组织建设日趋完善。很多地区形成了以各级体育总会，各单项体育协会、社会团体、全民健身站点点面结合的市、县、乡、村四级全民健身组织网络。体育健身场地设施大幅增加，“十五分钟健身圈”初具规模。市（地）、县（区）一半以上建有全民健身活动中心；城市社区、农村行政村一半以上建有便捷、实用的体育健身设施。

全民健身活动丰富多彩，打造出很多具有地方特色、深受群众喜爱的全民健身品牌活动。并且从乒乓球、羽毛球、游泳、跑步等传统项目向健步走、骑行、马拉松、户外运动等时尚新兴项目拓展。各地直接和间接参与体育活动人数，经常性参加体育锻炼的人数比例大幅提升。

群众体育 从娃娃抓起

体育强则中国强，国运兴则体育兴。体育是综合国力的体现，全民健身正是由体育大国向体育强国迈进的重要组成部分。

党的十八大报告在关于中国体育事业发展的建议中明确指出：“广泛开展全民健身运动，促进群众体育和竞技体育全面发展。”发展体育运动，增强人民体质，已成为我国体育工作的根本方针和任务。

谈到体育工作，习近平总书记尤其关注青少年健身运动的普及发展，鼓励青少年积极投身体育锻炼。

2014年2月6日，习近平在俄罗斯索契同国际奥委会主席巴赫交谈时指出：“要分类指导，从娃娃抓起，扎扎实实提高竞技体育水平，持之以恒开展群众体育，不断由体育大国向体育强国迈进”。

2014年8月15日，他在看望南京青奥会的中国体育代表团时进一步表示：“少年强、青年强是多方面的，既包括思想品德、学习成绩、创新能力、动手能力，也包括身体健康、体魄强壮、体育精神”。

2015年4月，习近平就南京青奥会成功举办作出重要指示：“更加重视青少年体育工作，引导广大青少年继续弘扬奥林匹克精神，积极参与体育健身运动，强健体魄、砥砺意志，凝聚和焕发青春力量，为中华民族伟大复兴作出应有贡献”。

竞技体育 带动3亿人

2015年7月31日，北京和张家口获得2022年冬奥会举办权，奥运烽火再次在中国大地熊熊燃起，中国将成为世界上第一个举办过夏季奥运会、冬季奥运会、残奥会、青年奥运会的全满贯的奥运国家。

习近平总书记十分关心北京2022年冬奥会的筹办和中国冰雪运动的发展。他曾对国际奥委会主席巴赫说：“在中国，冰雪运动不进山海关。如果冰雪项目能在关内推广，预计可以在两三亿人中带动更多人参与，由此点燃中国冰雪运动的火炬。”

2016年3月18日，习近平专题听取北京冬奥会、冬残奥会筹办工作情况汇报表示：“要把推动冰雪运动普及贯穿始终，大力发展群众冰雪运动，提高冰雪运动竞技水平，加快冰雪产业发展，推动冬季群众体育运动开展，增强人民体质。”

2017年1月23日，在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时，他语重心长地表示：“人生幸福快乐，强身健体十分重要。我们申办北京冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展。”

借助冬奥会的契机，习近平希望“把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强，同时大力发展群众体育，通过全民健身实现全民健康，进而实现全面小康目标。”2019年元月，他在人民大会堂会见巴赫时进一步指出：“全民健身运动的普及和参与国际体育合作的程度，也是一个国家现代化程度的重要标志。”

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。在以习近平同志为核心的党中央的积极倡导下，在全民健身国家战略的实施推动下，更多老百姓开始爱上运动、参与运动、主动运动。全民健身作为健康中国的“新标签”，已经成为踏石有印的幸福工程、民生工程，卓有成效的健康促进工程。

以身作则 率先垂范

众所周知，习近平也是一位体育爱好者，他在2013年接受金砖国家媒体联合采访时曾表示，自己喜欢游泳、爬山等运动，年轻时喜欢足球和排球。

推动全民健身，习近平身体力行。他认为，锻炼身体可以保持身体健康，也有助于提高工作效率。2014年2月7日，习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时透露：“我本人现在还是抽出时间来游泳，一天一千米。”并生动地形容：“ 锻炼身体是‘磨刀不误砍柴工’。”

他还多次表达出自己对足球运动的喜爱和关注，并希望更多的青少年投身中国足球事业，让积极向上的足球文化成为中国人民实现中国梦的正能量。

2015年10月23日，在英国参观曼彻斯特城市足球学院时，习近平强调：“体育交流是中英人文交流的重要组成部分。希望双方加强包括足球在内的体育交流合作，提高两国人民健康水平，促进中英友好。”

2017年6月14日，习近平在北京会见国际足联主席因凡蒂诺指出：“足球运动的真谛不仅在于竞技，更在于增强人民体质，培养人们爱国主义、集体主义、顽强拼搏的精神。”

以建设体育强国，促进群众体育和竞技体育全面发展为前行目标，多年来，习近平一直在为中国体育发展不断摇旗呐喊，将“体育强则中国强”的烙印深深地刻在了每一个中国人的心上。

以人为本 关口前移

“运动是良医”。推进全民健身就是推进健康关口前移。

以习近平同志为核心的党中央深刻明晰全民健身在实现中华民族伟大复兴中国梦征途中的积极作用，全民健身更与中国实现“两个一百年”奋斗目标相契合，因此确立了“以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点”的工作指针。

2016年8月20日，习近平在出席全国卫生与健康大会时指出：“要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心。建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。”

同年8月26日，中共中央政治局审议通过《“健康中国2030”规划纲要》，将全民健身纳入其中。纲要指出：“大力开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合，到2030年，全面建立优质高效的全民健身公共服务体系”。这意味着，从软环境到硬环境，全民健身的国家战略正在得到有力践行。

健康中国、你我同行！2019年，随着《健康中国行动（2019-2030年）》出台，作为15个专项行动之一的全民健身行动，旗帜鲜明地指出体育运动是健康生活方式的重要内容，体育锻炼可以促进人的身体健康，提高生命质量，减少医疗开支，是实现全民健康最积极、最有效也是最经济的手段。

当前，随着全民健身运动的不断普及与深入，城乡运动人口数量不断增加，国民体质持续增强，人民群众的健康活力正在愈发彰显。

登高望远，感人的场景催人奋进，美好的景象激动人心——

健身馆，勤奋运动、挥汗如雨的矫健身姿；

小区内，健身器材间穿梭嬉戏的稚嫩童颜；

公园里，太极拳、功夫扇勾勒出和谐美景；

大街上，广场舞、健身操引领火热健身时尚；

城市间，马拉松、万人健步走燃爆运动激情……

展望未来，国家富强、生活幸福、人民健康，必将为中国发展注入更多强劲力量！

(责编：崔元苑、杨迪)