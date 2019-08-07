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石景山“一刻钟”养老设施全覆盖

2019年08月07日09:05 来源：北京日报

记者昨日从石景山区获悉，该区目前已建成投用57家养老服务设施，形成了区级统筹、街道落实、社区参与的层次丰富、功能互补养老服务网络，在全市率先实现“一刻钟”居家养老服务设施基本全覆盖。

2016年底，国家民政部、财政部正式确定石景山区作为首批国家级居家和社区养老服务改革试点地区之一。在区级层面，石景山区级养老服务指导中心负责统筹安排区内服务资源，打造居家养老“总服务台”，在街道层面建立9个养老照料中心，打造区域养老服务平台，社区层面则建立40个养老服务驿站，并且加密设置，统筹区域内企事业单位和社会组织提供的各类专业服务和志愿公益服务。目前，全区共有养老服务设施57家，其中8家养老机构、9家街道养老照料中心、40家社区养老服务驿站，在全市率先实现“一刻钟服务”居家养老服务设施基本全覆盖。

石景山区还积极探索智慧养老精准为老服务，通过启动区级养老信息综合平台项目建设，目前已整合18万条石景山区老年人基础数据，汇集全区养老服务资源数据、老年人服务需求数据、各种养老政策资金发放数据等9大类涉老服务数据共计37.4万条，实现了服务信息整合、行业资源发布、服务监管联动三大基本功能。（记者 孙云柯）

(责编：李轶群、杨迪)


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