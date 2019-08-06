“深夜食堂”吃得安全是基础

“夜间餐饮消费，吃得安全是基础。在安全的基础上，才能让消费者吃出体验、吃出文化，展现出‘深夜食堂’的魅力和特色。”针对发展“夜经济”，国家市场监管总局食品经营司有关负责人在接受记者采访时表示。

这位负责人说，市场监管部门鼓励和支持“夜经济”的健康有序发展。“夜经济”带动了餐饮业的发展，在满足人民群众多样化需求，在拉动内需、推动经济增长等方面发挥着积极的作用。

夜间餐饮是“夜经济”的重要组成部分，占据了餐饮业的“半壁江山”。中国以美食大国著称，饮食丰富。统计显示，全国仅各类菜名就有19000种，日均消费食品20亿千克。全国获证食品生产经营企业约1300万家，其中绝大部分为10人以下小企业。

这位负责人表示，为了让老百姓吃得安心、吃得放心，市场监管部门对餐饮服务单位，无论是夜间经营还是日间经营，都采取相同的监管措施。餐饮服务单位要落实食品安全主体责任，严格制度建设和从业人员管理、严格设施设备维护管理、严把原辅料购进质量安全关、严把餐饮加工制作关、严把餐饮具清洗消毒关、严把环境卫生控制关。（完）