湖北省黄石市营养学会理事长、中国注册营养师 胡晓岚

炎炎夏日，你家餐桌上最常出现的食物有哪些？时下正值新土豆大量上市，好吃又便宜，不妨让其成为夏季餐桌上的常客。

土豆是一种兼有主食性质和蔬菜性质的“跨界”食材。从营养上来说，土豆具有很多优势：其钾元素含量堪比香蕉，维生素C含量能跟番茄媲美，而且富含中国人容易缺乏的维生素B1、维生素B2，还有些膳食纤维和多酚类物质。

除了应季，夏季吃土豆还能为身体带来很多好处。第一，保护心血管。天气炎热，出汗较多，血液浓缩，心血管疾病的发病率升高。相较精白米面，土豆更有利于心血管健康，因为其中所含的钾、维生素C、膳食纤维、抗氧化物质等有助降低血压，改善血脂，降低炎症反应水平。从目前的长期流行病学研究数据来看，土豆很适合纳入促进心血管健康的饮食中。第二，促进食欲。一到夏天，炎热的天气总让人食欲不振。土豆烹调后香气极为浓郁，有助增进食欲。并且，土豆烹调方法多样，可以搭配的食材和调料也很多，可以制作多种美食，比如酸辣土豆丝、土豆炖牛肉、五彩土豆泥、家常土豆饼等。第三，预防肥胖。在不放油盐的时候，烤土豆、蒸土豆的淀粉含量不如米饭馒头高，升血糖速度也不如白米饭白馒头快，饱腹感非常强，有助于在夏季保持身材。澳大利亚研究者开发了一个饱腹感等级表，对日常食用的38种含有240千卡热量的食品所带来的饱腹感程度进行比较，土豆成为“饱腹指数”最高的食物，比白面包高3倍多。

土豆有很多优点，但吃错了也会给健康带来伤害，要注意以下几点。一是把土豆当饭吃。《中国居民膳食指南（2016）》推荐，成人每日摄入谷薯类250~400克，其中包括土豆在内的薯类平均每日摄入50~100克。如果吃了土豆，就要相应扣减米饭，否则会增加肥胖风险。二是烹调时少加油。传统的土豆烹调，都是高油高盐，比如土豆炖牛腩、大盘鸡等。这样不仅会增加膳食的总脂肪量，总热量也随之升高。烹调时少加点油，就可减少发胖的麻烦。三是凉点再吃。与土豆热食相比，在8℃放置24小时后的土豆升糖指数降低了26%，冷却导致快消化淀粉转变为慢消化淀粉，抗性淀粉含量显著增加。四是配点醋。与煮相比，添加了醋和橄榄油的土豆冷却后，升糖指数降低了43%。类似醋酸的添加物，能通过降低胃排空的速度来降低血糖反应。此外，加醋后既能有效保护维生素C，又能保持土豆爽脆的口感。