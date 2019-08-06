科普要纳入医疗机构和人员绩效考核中？卫健委领导这样说！

“健康中国行动是健康中国战略的路线图和施工图，健康知识普及是第一个行动，要让公众掌握健康的基本知识和技能。这个过程，医疗机构和医务人员要积极参与，要将这项工作纳入医疗机构和医务人员的绩效考核之中。”国家卫健委规划司司长、健康中国行动推进委员会办公室主任毛群安指出。

日前，《健康中国行动(2019~2030年)》出台，提出了健康知识普及、合理膳食、全民健身、心理健康促进等15个重大专项行动。7月30日上午，“公立医院如何在健康中国行动中发挥主力军作用”主题座谈会在北京恒和医院举行。

将科普纳入绩效考核不是给医生增负

很多人会说，医务人员那么忙，做健康科普不是给他们增加工作量吗?毛群安司长表示，在医疗服务中为患者提供健康知识和技能，是医疗向健康转变的重要举措，不是在增加医生的工作任务。“山西省就把医务人员写科普文章纳入了职称评定中，这一点做得非常好。”

目前，国务院决定组建一个专家库，日后新闻媒体写科普要采访纳入专家库的成员，要在卫健委认可的权威媒体上发布，减少健康知识误导群众的情况。

我国的健康管理师太缺了

“健康中国行动如何落实?重大慢病的防治是很重要的一方面。”中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德表示，在发达国家，很多慢病的发病率在逐年下降，而中国却在上升，且年轻化现象严重。这个问题不解决，很难实现健康中国。

“在美国，有30万健康管理师。而我国的健康管理师太缺了。因此，要加强人才队伍建设，基层医疗机构要组织做健康管理师的培训，确定其工作岗位。”王陇德谈及。

此外，要加强健康教育，特别是一些政策的宣讲。目前，我国国民健康素养不高，“把健康知识交给民众”依然没有实现。在公众媒体上，很多科普还是常见知识。我们怎么样去教知识，改变民众不健康的生活习惯是个根本问题。

我国心理督导师队伍将扩大

“我到很多医院演讲的时候，他们都希望我能推荐一些心理方面的博士、硕士，进入到医院管理的队伍当中。因此，我们现在正在做心理督导师的培养工作，相关著作马上就要问世。”北京大学医学部教授胡佩诚介绍。

心理督导师是一个综合多学科的职业，他们需要有健康的心理状态、敏锐的观察力、良好的人际沟通能力，将会参照医师的能力要求进行培养。胡佩诚介绍，心理督导师招生的标准是心理学、教育学、医学本科以上学位，有相应心理临床经验的人。首次培训将于8月10日开始，届时会在北京、江苏、吉林等全国六大培训中心进行。

“未来，我希望中国办起培养心理督导师的相关专业院校。培训更多社会需要的高质量心理专业人才。”胡佩诚说。

将医院临床科室打造成防治中心

“北京恒和医院引入了中美脑卒中协作组织，所以恒和医院所有的临床科室都叫防治中心。”北京恒和医院院长周生来表示，健康中国不光治病更要防病。恒和医院与中美脑卒中协作组织开展了生命线筛查，为群众做心脑血管疾病的免费筛查，提前治疗，提前管理，减少猝死。

“我在安贞做了十二年副院长，接下来我们要引进北京安贞医院成熟的心血管防治一体化模式，使更多心脑血管患者受益。”周生来院长指出，未来将努力将恒和医院打造成健康中国行动的基地医院，更好地响应健康中国行动的号召。